[Deal du jour] La dernière édition en date, et la dernière tout court, de Cyberpunk 2077 corrige les plus gros défauts du jeu. Avec une réduction de 20 € sur PS5, le titre de CD Projekt RED vaut clairement le coup de s’y intéresser.

C’est quoi, la promotion sur cette édition ultime de Cyberpunk 2077 ?

Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition est vendu 69,99 € sur le PlayStation Store. La version physique pour PlayStation 5 est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 49,99 €.

C’est quoi, l’édition Ultimate de Cyberpunk 2077 ?

L’histoire de Cyberpunk 2077 se déroule dans la mégapole futuriste de Night City. C’est dans cette dystopie que vous incarnez le personnage de V, cyber-mercenaire qui commence tout juste sa carrière. Comme tout univers cyberpunk qui se respecte, la lutte des classes et l’usage de la technologie sont au cœur du récit. Ces deux composantes font partie intégrante du titre du studio polonais CD Projekt RED, jusque dans ses mécanismes de progression.

Élément central du jeu, la ville de Night City est une des grandes réussites de Cyberpunk 2077, et aide beaucoup à l’immersion. Même si elle peut sembler un peu vide par moments, il y a beaucoup de choses à y faire, notamment de nombreuses quêtes annexes denses et bien écrites, appuyées par une narration et des personnages complexes. La richesse et la beauté de la ville, aux allures de Los Angeles, s’étendent aussi bien horizontalement que dans une verticalité renversante.

Est-ce que cette édition ultime vaut le coup à ce prix ?

Moins de 50 € pour un jeu d’une grande richesse, qui a su corriger la plupart des défauts présents à sa sortie, c’est une excellente affaire, surtout si vous n’y avez jamais joué. En plus de l’extension Phantom Liberty, qui rajoute une quinzaine d’heures de jeu, cette édition contient la mise à jour 2.0. Cette dernière apporte de nombreux correctifs importants aux systèmes du jeu, principalement sur l’IA, le gameplay, les combats ou encore le système de police.

Et si vous aviez essayé le jeu à sa sortie et en étiez ressorti déçu, sachez que Cyberpunk 2007 n’a plus grand-chose à voir aujourd’hui et fait même partie des titres indispensables à faire sur PlayStation 5, mais aussi Xbox Series et PC.

