Blizzard Entertainment semble s'activer autour de l'arrivée prochaine (et attendue) du personnage Doomfist dans Overwatch.

Doomfist va-t-il enfin faire son apparition dans Overwatch ? Les fans n’attendent que ça et, jusqu’à maintenant, Blizzard Entertainment s’est amusé à jouer avec nos nerfs.

Qu’à cela ne tienne, le géant américain a récemment partagé un nouvel article sur son blog, mis en avant sur Twitter et narrant des événements qui se sont déroulés dans le complexe d’Helix Security.

On y parle notamment de la libération d’un homme prénommé Akande Ogundimu, alias Doomfist… sachant que l’action se déroule trois mois avant l’attaque sur les robots de défense OR14 lui ayant permis de récupérer son gant et ayant servi de teaser pour Orisa.

[WORLD] New information surfaces about previous attack on Helix Security facility, Talon involvement confirmed : https://t.co/lJaVrxg4eq pic.twitter.com/b9xBX3eZBz

— Overwatch (@PlayOverwatch) July 4, 2017