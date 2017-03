Vidéo : Overwatch : Orisa sera jouable pour tout le monde dès le 21 mars Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Après s'être fait désirer, le 24e Héros d'Overwatch apparaîtra finalement la semaine prochaine. De quoi bousculer vos habitudes de jeu ?

Blizzard Entertainment a fini par officialiser la date de disponibilité d’Orisa, la nouvelle héroïne d’Overwatch — 24e de la liste. Peu après sa présentation, le personnage robotique a rejoint le serveur public de test, suivant les traces de ses prédécesseurs. En revanche, le géant américain avait confié qu’il aurait besoin d’un peu plus de temps pour l’équilibrer et l’intégrer dans le roster pour tout le monde.

Attendu il y a quelques jours, le robot à quatre pattes pourra finalement être choisi à partir du 21 mars, soit dans moins d’une semaine. Pour nous faire patienter, Blizzard diffuse un making-of promotionnel.

L’avant Doomfist ?

Créée par Efi Oladele, Orisa appartient à la classe Tank et son rôle s’articulera surtout autour de la protection des membres de son équipe. Capable de déployer un bouclier pour arrêter les tirs ennemis, Orisa peut devenir plus résistante avec un blindage ou lancer une charge à gravitons pour ralentir et attirer ses adversaires. Pour se défendre, elle dispose d’un canon à fusion, mais ce dernier ralentit ses déplacements quand elle l’utilise. Ses coéquipiers pourront par ailleurs compter sur son Superchargeur pour inflger plus de dégâts.

Reste à voir si Orisa s’intégrera parfaitement au casting d’Overwatch : pour Blizzard, ajouter du contenu susceptible de tout bouleverser relève toujours d’un numéro d’équilibriste. En cas de souci, un patch reste toutefois la meilleure solution pour ajuster les mécaniques du jeu, que le studio se dit potentiellement ouvert à porter sur Switch.