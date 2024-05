Lecture Zen Résumer l'article

D’où vient le célèbre « Tudum », le son d’introduction que l’on peut entendre avant les productions de Netflix ? Une piste généralement admise est qu’il viendrait la série House of Cards. Cependant, il est aussi affirmé qu’il s’agit d’une composition originale. À cela s’ajoutent des théories accusant Netflix de réécrire l’histoire, pour effacer Kevin Spacey.

« Tudum » : ces quelques notes, des millions de personnes les ont déjà entendues. Il s’agit du son qui passe lorsque le logo de Netflix s’affiche à l’écran, avant les œuvres produites par la plateforme de streaming. Apparu en 2015, ce tudum est rapidement devenu l’un des éléments les plus distinctifs de Netflix, à l’image de Léo le lion rugissant de la compagnie de production MGM, ou la lampe sautillante de Pixar.

Si le tudum est désormais la signature sonore caractéristique de Netflix, son origine fait l’objet d’un désaccord. Grossièrement, deux théories s’affrontent sur Internet sur la genèse de ce jingle. Nombreux sont ceux, notamment dans les médias, à l’associer à l’une des séries les plus emblématiques de la plateforme, House of Cards.

Comptant six saisons et soixante-treize épisodes, House of Cards a été la première série TV produite par un studio pour Netflix — et accessoirement l’un de ses plus grands succès. Le récit développe une intrigue politique aux États-Unis autour de Frank Underwood, un homme politique très influent et avide de pouvoir, incarné par Kevin Spacey.

Mais la filiation de ce son à House of Cards ne fait pas l’unanimité. D’autres sources affirment que ce tudum n’a aucun lien avec cette production. Il aurait même été question de le remplacer par… le cri d’une chèvre.

Pourquoi associe-t-on le tudum à House of Cards ?

Tout part d’une scène se trouvant à la toute fin de la saison 2 — attention, la suite contient des spoilers. À ce moment-là de l’histoire, le héros de la série, Frank Underwood, parvient à atteindre son objectif. Il devient le président des États-Unis. Et, pour marquer le coup, il frappe le bureau ovale de son poing, à deux reprises et très rapidement. De nombreux extraits tournent en ligne pour en donner la preuve.

Le son entendu lorsque la main de Frank Underwood frappe le bois est effectivement très proche du tudum, pour ne pas dire identique. Même rythme, même résonance, mêmes caractéristiques sonores. En fermant les yeux, on imagine sans peine le logo rougeoyant de Netflix surgir au même moment.

Une légende urbaine, selon des anciens de Netflix

Mais cette filiation serait une vue de l’esprit, d’après des anciens de Netflix. C’est en tout cas ce qu’affirme Todd Yellin, qui a travaillé 17 ans chez la plateforme, de 2006 à 2022, notamment comme responsable produit. C’est aussi ce que déclare Lon Bender, un concepteur sonore qui a reçu l’oscar du meilleur mixage de son en 1996.

Interviewés en 2020 par le podcast Twenty Thousands Hertz, repris par Entertainment Weekly, les deux sont revenus sur la création de leur logo, en 2015 — soit après la diffusion de l’épisode final de la saison 2 de House of Cards, qui a eu lieu en février 2014. La première saison a été diffusée un an auparavant, avec un tournage organisé en 2012.

Frank Underwood, joué par Kevin Spacey. // Source : House of Cards

Lon Bender, qui a participé à la création de cette fameuse identité sonore, explique avoir créé ce son en s’inspirant du bruit de son alliance heurtant une armoire en bois. Il dit avoir ajouté ensuite des effets sonores, comme de la profondeur et un son de guitare électrique inversé. Une coïncidence, donc, à l’entendre.

Pendant un temps, les équipes de Netflix ont hésité avec d’autres pistes, selon Todd Yellin. Deux idées ont particulièrement marqué les esprits : un « bruit de bulles provenant des profondeurs de l’océan » et… un cri de chèvre. « J’aimais bien le bruit de la chèvre. C’était drôle. C’était excentrique. C’était notre version de Léo le Lion », a-t-il dit dans le podcast.

Une réécriture de l’histoire, selon des fans

Cette explication officielle n’est toutefois pas de nature à convenir à une partie des fans de House of Cards. D’aucuns suggèrent que la théorie selon laquelle le tudum vient de la série a commencé d’être partagée sur Twitter en 2020.

Seulement, à cette époque, Kevin Spacey n’est pas en odeur de sainteté : il est accusé d’agressions sexuelles sur plusieurs hommes (il a depuis été déclaré non-coupable), et a été écarté de la fin de House of Cards. Sur le forum Reddit dédié à la série, des fans en sont sûrs : l’histoire racontée dans le podcast a été construite pour éloigner Kevin Spacey de la signature sonore de Netflix.

« Ils affirment que leur son tudum n’est pas le son de Frank frappant sur la table du bureau ovale, alors qu’il est apparu pour la première fois dans un générique après cet épisode, et qu’il sonne clairement de la même manière, et qu’il n’y aurait pas de liens entre les deux. En tant que fan, cela m’énerve. Ils essaient d’effacer l’effet incroyable que House of Cards a eu sur Netflix », lance un internaute, particulièrement amer.

D’autres y voient une attaque ciblée contre l’acteur, et accusent Netflix de réécrire l’histoire. L’un deux a même lancé un appel, pour trouver quelqu’un capable de « comparer professionnellement les deux sons, pour voir s’ils ont la même source. ». La version officielle reste cependant celle présentée par Todd Yellin et Lon Bender.

