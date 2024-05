Lecture Zen Résumer l'article

Asus a officialisé une nouvelle version de la Rog Ally, sa console portable articulée autour d’une architecture PC. Il ne s’agit pas d’une deuxième génération.

C’est l’heure de la première révision pour la Rog Ally, le PC déguisé en console portable de la marque Asus — et concurrent le plus sérieux du Steam Deck. Comme on le découvre dans un article publié sur The Verge le 9 mai, l’entreprise va lancer la Rog Ally X, une version améliorée du premier modèle. La Rog Ally 2 viendra dans un second temps (avec une approche similaire à Valve pour le Steam Deck 2).

En résumé, il faut voir cette Rog Ally X comme le Steam Deck OLED : une simple évolution. Mais alors que Valve s’était concentré sur l’écran, Asus préfère miser sur un autre point critique : l’autonomie. « Nous ne visons pas 30 ou 40 % de capacité supplémentaire. Nous voulons aller bien plus haut », explique Shawn Yen, vice-président senior, au média. Autre point qui change, la Rog Ally X sera noire, et non plus blanche.

La nouvelle Rog Ally X pourrait dépasser les 3 heures d’autonomie avec les jeux gourmands

Les propriétaires d’une Rog Ally le savent, la console portable, si réussie soit-elle, peine à dépasser 1h30 d’utilisation sur les jeux les plus gourmands (on tombait même à une heure sur Diablo IV). Pour plus de confort, il faudrait qu’elle dépasse les 3 heures dans ces conditions — voire plus si c’est possible. Asus a confié à The Verge que même le « pire scénario » ne décevra pas.

« Quand nous avons lancé la Rod Ally, nous n’avions pas anticipé le fait que la batterie serait quelque chose que les gens voudraient plus qu’une console légère », concède Shawn Yen. Par conséquent, la Rog Ally X sera plus lourde, mais c’est la concession à faire pour avoir plus d’autonomie.

Parmi les autres petits changements, on trouve :

De légères améliorations sur certains boutons (croix directionnelle, sticks, gâchettes) ;

Plus de mémoire vive (16 Go pour le modèle actuel) ;

Un compartiment SSD plus long ;

Une meilleure réparabilité ;

Une carte mère réarrangée (notamment pour éviter les soucis avec les cartes SD).

En revanche, la Asus Rog Ally X conservera le même processeur (puce AMD Z1 Extreme), qui fait tourner plus que correctement les jeux vidéo de votre bibliothèque PC, et le même écran (un LCD 7 pouces de 1080p, rafraîchi en 120 Hz — pas d’affichage OLED, hélas). La fiche technique complète sera communiquée le 2 juin, pour un lancement peu après. La Rog Ally X coûtera plus cher et cohabitera avec la Rog Ally dans la gamme.

