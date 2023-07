Blizzard va présenter un nouveau patch le 28 juillet. Il doit modifier certains choix faits avec la mise à jour précédente.

Une nouvelle mise à jour de Diablo IV arrivera bientôt, afin de redresser le tir après le patch 1.1, fortement vilipendé par la communauté depuis sa présentation, le 18 juillet dernier. Ce correctif, estampillé 1.1.1, n’apportera pas de solution à la totalité des problèmes soulevés par les joueurs et les joueuses, mais un rééquilibrage du barbare et du sorcier est notamment prévu.

Un patch 1.1.1 pour limiter la casse

Pour accompagner en amont le déploiement du patch 1.1.1, attendu dans les jours à venir, Blizzard prévoit d’organiser un direct sur YouTube et Twitch. L’occasion pour l’équipe d’expliquer ses intentions avec ces ajustements et leurs effets en jeu. Outre les deux classes citées, d’autres changements sont attendus : résolution de bugs et nouvelles fonctionnalités.

Parmi les modifications attendues, on s’attend à l’ajout d’un nouvel onglet dans le coffre pour y déposer ses items, l’agrandissement de la pile d’élixirs jusqu’à 99, la réduction du coût de la re-spécialisation d’environ 40 %, des ajustements au niveau des aspects à appliquer aux armes et aux équipements. D’autres annonces vont certainement être révélées pendant le direct.

Le patch 1.1 est arrivé avec la saison 1 de Diablo IV. // Source : Blizzard

En matière de jeu pur, outre les retouches sur le sorcier et le barbare, Blizzard a laissé entendre que l’expérience requise pour les niveaux allant de 50 à 100 sera nettement moins exigeante. À l’inverse, la densité des monstres dans les donjons du cauchemar et durant les vagues infernales sera augmentée, plus ou moins selon les besoins en jeu.

La classe du nécromancien va également être actualisée pour corriger un talent passif, en annulant les modifications du patch 1.1. Enfin, plusieurs résolutions de bug sont prévues — à tel point, d’ailleurs, que certaines seront déjà poussées dès cette semaine dans un mini-correctif à part.

