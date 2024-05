Lecture Zen Résumer l'article

Aux États-Unis, les groupes Disney et Warner comptent proposer une formule unique avec un accès à Disney+, à Max et à Hulu. L’approche isolationniste des marques, avec un service par studio, semble destinée à changer.

Quand Netflix a abandonné le DVD pour le streaming, l’industrie du divertissement a sous-estimé la révolution à venir. Elle a d’abord contribué au succès de son futur rival en lui mettant à disposition ses productions, avant de commencer à s’interroger sur cette stratégie. Si des millions de personnes sont prêtes à payer un abonnement Netflix pour regarder des films tous les mois, pourquoi ne seraient-elles pas prêtes à leur donner cet argent directement ? Avec un abonnement distinct ?

Rapidement, tout le monde s’y est mis. Disney+, Max, Paramount+, Universal+, Peacock, Starz… Les plus grands studios de la planète ont lancé des services de streaming, en espérant que les abonnés à Netflix s’y abonneraient à leur tour. Se sont ajoutés aux géants du divertissement de nouveaux acteurs comme Amazon et Apple, qui ont aussi fait le pari du streaming. Bref, pour tout regarder, il faut aujourd’hui être abonné à plein de choses.

Quelques années plus tard, le bilan n’est pas le même pour tous. Netflix règne incontestablement sur le nombre d’abonnés, tandis que le piratage repart à la hausse. Les studios s’interrogent désormais sur une nouvelle stratégie : vendre des bundles.

Disney et Warner annoncent un rapprochement historique

En octobre 2023, Brian Comiskey, le responsable du suivi des évolutions technologiques du CES de Las Vegas, annonçait dans une interview à Numerama que le streaming entamerait une révolution en 2024. Selon lui, des fusions entre différents services étaient inévitables, la faute à un trop grand nombre de services. Le groupe Disney, assez rapidement, a annoncé la fusion de ses deux services de streaming, Disney+ et Hulu (d’où le nouveau logo).

Dans un communiqué publié le 8 mai 2024, le groupe Warner Bros. Discovery va encore plus loin. Cet été, les sites américains de Disney+ et de Max, qui arrive bientôt en France, proposeront des bundles Disney+/Hulu/Max avec ou sans publicités. Le prix est inconnu, mais marque un changement majeur pour les consommateurs. Pour la première fois, Star Wars et Game of Thrones vont cohabiter sur la même plateforme (au même titre que Les Simpsons ou Avatar, issus du rachat de la Fox par Disney).

House of the dragon devrait être disponible sur Disney+ aux États-Unis, avec la nouvelle formule unique. // Source : HBO

La France, pionnière en streaming fusionné

Et la France dans tout ça ? Aux États-Unis, un « petit » groupe français est particulièrement scruté : Canal+. Avec son offre Ciné/Séries qui regroupe Netflix, Disney+, Apple TV+ et bientôt Max, le français a précédé la tendance des années avant tout le monde. Le test de Canal+ a certainement joué dans la décision de Warner et Disney, qui ont dû constater l’efficacité d’une telle offre.

Quelles seront les prochaines victimes de la guerre du streaming ? Face au piratage, les diffuseurs américains préparent une plateforme unique pour le sport, regroupant les droits de toutes les plateformes. Ces tests, s’ils rencontrent le succès, pourraient augurer une nouvelle ère pour le streaming, avec moins de plateformes (et de prélèvements tous les mois).

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !