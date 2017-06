Vidéo : Revivez toutes les morts de Game of Thrones… en dessin Antoine Boudet - hier à 18:01 Pop culture

Le rythme frénétique des décès dans Game of Thrones, bien connu des fans de la série, a inspiré un artiste australien. Il rend hommage dans une courte vidéo à ces (nombreux) disparus avec une série de dessins drôles.

6 ans après son lancement, l’adaptation télévisée de Game of Thrones, l’œuvre culte de George R.R. Martin, continue de passionner le public à travers le monde. Notamment grâce son univers de fantasy sombre marqué par la mort de nombreux personnages, un élément devenu une marque de fabrique dès les premières saisons de la saga. Aujourd’hui, alors qu’on approche petit à petit de la fin, un artiste australien a eu l’idée de résumer toutes ces disparitions sous la forme de dessins.

Hannes Sommer, qui poste régulièrement ses travaux sur son compte Instagram, souvent inspirés de la pop culture (de Star Wars à Overwatch en passant par Harry Potter), a dernièrement réalisé différentes mises en scènes autour des figures disparues de Game of Thrones. Le tout est compilé dans une très jolie vidéo de plus de trois minutes.

Attention, spoilers ci-dessous.

Très taquine et à visée humoristique, la vidéo montre le talent de l’artiste australien pour le dessin mais également pour les petits trucages et autres effets de peinture. En effet, les dessins ne sont que rarement statiques, chacun étant mis en scène selon les circonstances (variées) des différentes morts. On peut ainsi voir le dessinateur retirer la tête dessinée d’un personnage, écraser une tomate sur un autre ou bien asperger différents types d’encres et de couleurs.

Une œuvre réussie, pleine d’affection pour la série de HBO, dont la 7e saison débarque le 16 juillet prochain, pour seulement 7 épisodes.