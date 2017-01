Le géant Electronic Arts vivra le même E3 qu'en 2016, soit avec son propre événement organisé en-dehors du salon situé à Los Angeles.

Il semble qu’on ne verra plus Electronic Arts à l’E3, du moins sous la forme traditionnelle avec une occupation massive du Convention Center de Los Angeles et des stands présentant son line-up. En 2016, le géant américain avait effectivement lancé l’EA Play, un événement également situé dans la ville californienne mais organisé en marge de la grande messe du jeu vidéo. Il remettra ça cette année avec exactement le même principe.

L’EA Play 2017 prendra place du 10 au 12 juin au Hollywood Palladium avec des retransmissions en streaming pour ceux qui n’auraient pas la chance de s’y rendre (soit la majorité des joueurs). L’événement entend « réunir les fans du mon entier autour des plus gros nouveaux jeux d’EA via des broadcasts, des contenus communautaires, des compétitions et autres. » Il y aura du hands-on pour les visiteurs et davantage d’informations sur la manière de s’y rendre seront partagées dans les semaines à venir.

Il est encore trop tôt pour dévoiler le line-up mais on pourra miser sur du Star Wars Battlefront 2, du FIFA 18 (et autres jeux de sport), du FIFA sur Nintendo Switch, du Sims, d’éventuelles extensions pour Battlefield 1, Mass Effect : Andromeda (qui sera sorti) et Titanfall 2, des jeux à la Unravel (Fe et Sea of Solitude par exemple) et des surprises (le jeu Star Wars développé par Visceral Games, enfin ? Dragon Age 4 ? Un nouveau Need for Speed ?).

L’E3 2017, pour sa part, se déroulera du 13 au 15 juin prochain. On y verra quand même EA mais chez les constructeurs (Sony, Microsoft et Nintendo).