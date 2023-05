Les Sims 4 sont gratuits. Mais pour profiter du jeu au maximum, avec toutes les extensions, il faut débourser des sommes… non négligeables.

Depuis le 14 septembre 2022, Les Sims 4 est gratuit. L’annonce d’Electronic Arts de faire de l’un de ses plus grands succès un jeu free-to-play avait suscité la surprise dans le milieu vidéoludique. Mais l’éditeur n’a pas pris cette décision sans réfléchir, puisqu’avec cette nouvelle stratégie, il entend attirer toujours plus de joueuses et de joueurs dans ses filets. Un pari qui a visiblement porté ses fruits, puisque Les Sims 4 est devenu le jeu le plus joué de toute la franchise, avec plus de 70 millions de fans.

Ce nombre important de joueurs et de joueuses permet également à EA de garder une certaine rentabilité économique grâce aux extensions. Si le jeu de base est bien gratuit, les extensions sont toujours payantes. Leur prix total est d’ailleurs ahurissant. Pour obtenir l’intégralité des DLC du jeu, il faut débourser 1 044,36 euros.

Du pack d’expansion aux kits, tout est cher

Cela s’explique par le nombre important de DLC proposé par EA. Les packs d’expansion, qui permettent des contenus inédits, sont au nombre de 13. Et chacun d’entre eux coûte aussi cher que certains jeux complets. Pour utiliser le pack d’extension « Heure de gloire », il faut par exemple débourser 39,99 € pour l’obtenir. Une logique qui s’applique aux 12 autres extensions. Ce sont les DLC les plus chers, juste avant les packs de jeu.

Les Sims 4, (presque) gratuit // Source : Epic Games Store

Comparés aux packs d’extensions, les packs de jeu sont moins importants en termes de contenu. Mais ils permettent beaucoup de choses, comme la création d’un restaurant ou des aventures dans la jungle. Il faut néanmoins payer 19,99 € pour un pack de jeu, ce qui n’est pas négligeable quand on sait qu’il en existe 12.

EA propose aussi des DLC moins utiles, comme les 18 kits d’objets, qui coûtent 9,99 € à l’unité. Il ne faut pas non plus oublier les kits simples, qui permettent de décorer, tout simplement. Ce sont les DLC les moins chers, même s’il faut tout de même débourser 4,99 € pour en obtenir. Un coût qui devient plus important si on s’intéresse à l’ensemble des 21 kits proposés.

C’est donc aux joueurs et joueuses de ne pas se laisser tenter par tous ces DLC, qui sont aussi géniaux que dispensables.

