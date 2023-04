EA et Respawn admettent que la version PC de Star Wars Jedi : Survivor a des difficultés sur certaines configurations, y compris les plus performantes.

C’est l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année. Star Wars Jedi: Survivor est sorti le 28 avril 2023 et, à nos yeux, c’est un excellent titre. Si vous aimez l’action et l’aventure, l’exploration, mais aussi Star Wars, vous devriez passer un excellent moment. Pourtant, le jeu semble ne pas recevoir des retours si favorables du public. Sur Steam, les évaluations sont très moyennes.

Jedi Survivor manque de finition sur PC

La faute, manifestement, à une version PC qui manque de finition. Un problème que Respawn Entertainment, le studio de développement, et EA, en charge de la distribution, viennent d’admettre. Dans un message paru le 28 avril, les deux partenaires reconnaissent que Jedi Survivor sur PC offre une expérience de jeu décevante. Y compris paradoxalement sur des machines puissantes.

« Par exemple, les joueurs utilisant des chipsets multithreads de pointe conçus pour Windows 11 rencontraient des problèmes sur Windows 10, ou les GPU haut de gamme couplés à des CPU moins performants enregistraient également des pertes d’images inattendues », dit Electronic Arts. Le studio assure qu’il entend y remédier très vite.

Cal Kestis, héros de Survivor.

Si vous aviez l’intention de prendre le jeu sur PC, peut-être pourrait-il être sage de patienter encore quelques jours, le temps que des correctifs viennent gommer ces imperfections. Si vous jouez sur PlayStation 5, Xbox Series X ou Xbox Series S, il ne semble pas y avoir de difficulté particulière. L’architecture des consoles est, il est vrai, beaucoup moins diverse que sur PC.

La rédaction de Numerama a pu relever une expérience de jeu pas toujours plaisante sur PC. Le 27 avril, un jour avant la sortie de Star Wars Jedi: Survivor, nous avions eu l’opportunité de diffuser une partie sur Twitch pendant trois heures. À quelques reprises, on a eu une chute de fluidité, alors que le titre tournait sur un ordinateur aux excellentes performances.

La sortie de Star Wars Jedi: Survivor avait pourtant été repoussée de plus d’un mois, justement pour peaufiner le titre. Le studio disait vouloir profiter de ces semaines additionnelles pour corriger les bugs, améliorer les performances, la stabilité, la finition et l’expérience générale. En attendant des jours meilleurs, peut-être devriez-vous tuer le temps en rejouant à Fallen Order, le volet précédent ?

