Vidéo : Mass Effect : Andromeda : le jeu sortira en mars ! Maxime Claudel - il y a 40 minutes Pop culture

Electronic Arts et BioWare ont enfin levé le voile sur la date de sortie de Mass Effect: Andromeda. Rendez-vous au mois de mars !

C’est avec un immense mélange de joie et de surprise que nous apprenons la date de sortie de Mass Effect : Andromeda, certainement l’un des jeux les plus attendus de cette année 2017. Le Space Opera à la sauce RPG et action de BioWare sera disponible très bientôt, presque demain dirons-nous, puisqu’il atterrira le 23 mars prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC (pas de Nintendo Switch). Cette information, primordiale et en forme de bonne nouvelle, occulte la diffusion d’une nouvelle bande-annonce dans le cadre du CES. Comme c’était prévu.

ENFIN !

La vidéo, partagée pendant la conférence Nvidia, vient une nouvelle fois en mettre plein la vue en montrant, notamment, une phase de combat dynamique et explosive pouvant remercier le moteur graphique Frostbite (celui de DICE) et la carte graphique GTX 1080. Elle nous permet d’avoir un aperçu de quelques compétences, dans le sillage de celles liées au gant semble-t-il magique du héros, ou encore du changement à la volée de la classe, préfigurant de nombreuses possibilités. Quoiqu’il en soit, elle donne vraiment envie de s’y mettre et il est fort probable que Mass Effect : Andromeda soit dans la discussion du jeu de l’année au mois de décembre prochain. Il a tous les atouts pour, en tout cas.

« Mass Effect : Andromeda est, de loin, le Mass Effect le plus ambitieux jamais créé. Dans cet opus, vous découvrirez des récits complètement inédits, avec de nouveaux personnages, de nouvelles planètes, de nouvelles espèces et même de nouveaux systèmes de gameplay. » note Aaryn Flynn, directeur général de BioWare. Toujours côté ambitions, l’intéressé évoque « une expérience plus riche, plus profonde et plus portée sur l’exploration. »

On a hâte de s’y perdre, vraiment.