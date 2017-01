Vous trouvez votre Apple Watch disgracieuse à la nuit tombée et vous souhaitez lui donner un petit côté rétro ? Elago commercialise un accessoire aussi amusant qu’inutile : un stand qui transforme votre montre en vieux Macintosh. Le support s’utilise avec le mode nuit d’une montre 38 ou 42 mm et permet donc d’afficher un écran noir avec une typographie verte, très vintage.

Si vous avez miniaturisé vos disquettes, vous pouvez tenter de les insérer dans l’espace prévu à cet effet et particulièrement bien détaillé. Cela vaut 15 $ et quelques dollars de plus en frais de port. Bien entendu, le stand permet de recharger la montre avec le chargeur fourni par Apple.