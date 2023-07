Selon Bloomberg, Netflix a décidé de ne pas développer d’application pour l’ordinateur spatial d’Apple, alors que les relations entre les deux entreprises sont assez tendues. Un coup dur pour le casque, qui aura besoin d’applications pour s’imposer.

Quand Apple a dévoilé son casque Vision Pro, la marque semblait avoir de grandes ambitions en matière de cinéma. Capable de projeter une vidéo flottante au milieu de la vision ou d’immerger son propriétaire dans un cinéma en réalité virtuelle, le casque a le potentiel de devenir bien plus spectaculaire qu’un téléviseur pour se divertir. Les écrans 4K ultra haut de gamme choisis par Apple contribuent à cette immersion, en rendant les pixels indiscernables, comme nous l’avons constaté dans notre prise en main.

Dans sa newsletter du 23 juillet, Mark Gurman de Bloomberg raconte avoir appris que Netflix ne jouerait pas le jeu de visionOS. Un coup dur pour Apple, alors que Netflix est le plus grand service de streaming de la planète.

Apple va avoir besoin d’applications

Apple le sait, le succès du Vision Pro n’est pas qu’entre ses mains. Même si son casque devient le plus sophistiqué au monde, l’absence de choses à faire quand on le porte risque de lui porter préjudice. C’est pour cette raison qu’Apple a voulu tant rassurer lors de l’annonce du casque, notamment en annonçant un partenariat géant avec Disney, pour porter Disney+ et des expériences immersives dans visionOS.

Une expérience Disney+ dans l’Apple Vision Pro. // Source : Apple

Au lancement du casque, visionOS pourra faire tourner des applications natives, conçues pour utiliser la réalité mixte et la réalité virtuelle, mais aussi les applications des iPhone et des iPad. Une rétrocompatibilité intelligente, puisqu’elle étendra le catalogue d’applications disponibles dès le premier jour. Évidemment, Apple espère qu’un maximum de développeurs joueront le jeu en portant leurs applications dans le casque d’Apple.

Selon Bloomberg, Netflix compte se contenter de son application iPad. Les utilisateurs d’un casque Vision Pro pourront projeter Netflix au milieu de leur vision, mais pas profiter d’une interface adaptée à la réalité mixte. De quoi rendre Netflix moins impressionnant sur l’Apple Vision Pro.

Apple et Netflix ne s’aiment pas

La future absence du service de streaming sur le Vision Pro n’est pas vraiment étonnante, puisqu’Apple et Netflix ne sont pas en très bons termes. Netflix s’est longtemps battu contre les 30 % prélevées par Apple, il est l’un des rares services de streaming incompatible avec l’application TV d’Apple et il ne voit pas d’un bon œil le lancement d’Apple TV+, qui le concurrence. Les propriétaires de Mac attendent aussi désespérément une application Netflix adaptée à l’ordinateur, mais l’entreprise ne compte pas en proposer.

Pour compenser cette absence, Apple pourra toujours tenter de développer des services système capables d’extraire une vidéo d’une application iPad, pour la mettre dans un plein écran cinématographique. Mais cette solution ne peut pas marcher pour tout. Comment contrer l’absence éventuelle des applications du groupe Meta, qui n’a aucun intérêt à aider Apple alors qu’il propose des casques concurrents ? Apple va devoir se battre pour rendre l’écosystème du Vision Pro intéressant à son lancement, pour ne pas en faire un produit avec lequel on s’ennuie.

