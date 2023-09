Une future mise à jour de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra activera un nouveau geste en octobre 2023. En deux pincements de doigts, il permet d’interagir avec sa montre sans avoir à toucher l’écran.

Quelle est la nouveauté la plus significative des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 ? Leurs écrans beaucoup plus lumineux (2000 nits sur la Series 9, 3000 nits sur l’Ultra 2) ? Siri qui fonctionne localement, ce qu’Apple n’a pas pu nous faire tester à l’Apple Park ? Leurs nouveaux bracelets en « tissage fin » (FineWoven en anglais), qui imite le cuir sans tuer d’animaux et avec un bilan carbone plus honorable ? Le plus objectivement possible, la réponse est probablement : rien de tout ça. Les Apple Watch sont les premiers produits neutres en carbone d’Apple, avec des composants recyclés et une chaîne de production neutre (ou compensée). Ce n’est pas très sexy, mais il s’agit sans doute d’une avancée majeure, très importante à l’échelle d’un géant comme Apple.

Y a-il des choses cool à essayer malgré l’absence de nouveautés incroyables ? Pendant quelques minutes le 12 septembre, Numerama a eu l’opportunité de jouer avec les nouvelles Apple Watch en avant-première. Ce qui nous a le plus intéressé est le nouveau geste « Toucher deux fois » (un nom pas fou), qui permet de contrôler la montre sans toucher l’écran, en pinçant son pouce et son index.

Oui, ce geste existait déjà

Commençons par une clarification importante : oui, Apple permet déjà depuis plusieurs années de contrôler sa montre avec un pincement de doigts. Il s’agit d’un réglage d’accessibilité (AssitiveTouch) conçu pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs deux bras pour manipuler l’écran. En revanche, contrairement à ce que beaucoup font croire depuis l’annonce des nouvelles montres d’Apple, la fonction n’est pas la même. AssitiveTouch permet de naviguer dans les menus et de remplacer l’écran tactile, « Toucher deux fois » permet d’interagir avec une notification plus rapidement, sans influer sur le fonctionnement de la montre. En clair, il s’agit d’une fonction conçue pour améliorer l’expérience actuelle, pas pour la substituer.

L’Apple Watch Series 9 embarque une nouvelle puce S9. C’est elle qui permet de détecter avec précision le geste de l’index et du pouce, en limitant les erreurs. // Source : Numerama

Si le pincement fonctionne bien, Apple peut transformer sa montre

La plupart des monstres de démonstration de l’Apple Park n’étaient pas compatibles avec « Toucher deux fois », puisque la fonction ne sera pas disponible avant le mois d’octobre. Heureusement, plusieurs employés d’Apple proposaient aux journalistes présents sur place d’essayer la fonction, avec des montres spécialement mises à jour.

Ainsi, nous avons pu tester brièvement « Toucher deux fois ». Première observation : il n’est pas possible de faire un double tapotement quand la montre est en « veille ». C’est à la fois pratique pour éviter les erreurs et à la fois dommage dans certains cas, ou réveiller l’écran sans bouger le bras aurait pu rendre le produit plus simple. Mais on comprend le choix d’Apple, qui veut éviter de rendre la fonction détestable.

Le petit logo bleu en haut de l’écran signifie qu’un double pincement a été détecté. Ici avec l’Apple Watch Ultra 2. // Source : Numerama

Parmi les exemples qui nous ont été donnés, il y a :

Accéder à son centre de notifications.

Répondre et raccrocher.

Valider un message à l’écran.

Arrêter un minuteur.

Dans tous les cas, la détection du pincement a parfaitement marché. Un petit logo apparaît en haut de l’écran pour indiquer que tout a fonctionné et l’action se déroule comme si l’écran avait été touché. Quand le geste n’est pas possible, le logo tremble pour faire comprendre que le pincement a été détecté, mais qu’il n’y a pas d’actions possibles.

Si son utilisation dans le monde réel est aussi efficace, alors Apple peut régler un des problèmes majeurs de sa montre. Quand on a les mains prises, il faut parfois être rusé pour toucher l’écran (avec le nez par exemple, ce qui nous arrive souvent en vélo). Le tapotement pourrait régler tous les problèmes de l’Apple Watch, en le rendant indépendant de son écran tactile. C’est très malin, d’autant plus que cela prépare les utilisateurs au geste de navigation du casque Apple Vision Pro.

Des Apple Watch Series 9 avec des bracelets en FineWoven (tissage fin), le remplaçant du cuir. // Source : Numerama

Il faut cependant noter quelques défauts probables. Apple prévient que son double pincement est conçu pour des utilisations calmes. En courant ou en faisant du vélo, il est probable que les mouvements bloquent la détection. Même chose avec les gants. Enfin, dans l’eau, le système se désactive automatiquement.



Sur le papier, « Toucher deux fois » est une sorte de second bouton Action, mais disponible sur tous les modèles de Watch (alors que le bouton actuel est réservé à la Watch Ultra). Espérons qu’Apple permette de le personnaliser à terme, pour offrir plus de flexibilité à ses utilisateurs. En attendant, watchOS 10, qui sera disponible le 18 septembre, apportera une nouvelle interface aux Apple Watch, pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs.

