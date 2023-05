Depuis plusieurs années, Apple propose un catalogue de jeux vidéo accessible avec un abonnement. Baptisé Apple Arcade et lancé en 2019, il est de plus en plus riche. Au point de s’y perdre.

Après un lancement en trombe en 2019, le service Apple Arcade a continué à doucement s’étoffer jusqu’à devenir aujourd’hui diablement joufflu. Malgré une petite volonté de curation via différentes rubriques, il n’est pas toujours simple de faire le tri dans cette jungle luxuriante et parfois piégeuse où les pépites sont parfois trop bien cachées. Voici donc une petite liste de 9 titres incontournables de l’Apple Arcade, et plus si affinités, pour jouer sur votre iPhone, votre iPad ou tout autre appareil compatible.

Rappelons que le service est toujours proposé à un tarif mensuel de 4,99 € et qu’il est intégré à Apple One. Pour le prix d’un seul titre premium, vous avez donc accès à un catalogue riche de quelques uns des meilleurs représentants du jeu mobile. Et comme c’est sans engagement, c’est typiquement le genre de petit cadeau à se faire à l’approche des vacances quand les trajets en TGV et les après-midis à flemmarder les pieds dans l’eau donnent tout leur sens au principe du jeu sur iPhone et iPad. À moins que, comme moi, vous ne vous fassiez irrémédiablement attraper à l’année par l’addiction d’un Flipflop Solitaire+ et deveniez incapable de renoncer à vos parties quotidiennes, bien sûr…

Apple Arcade // Source : Apple

WHAT THE CAR?

Comme son nom l’indique plus ou moins, WHAT THE CAR? est à peu près la suite du délirant WHAT THE GOLF?, également sur Apple Arcade et tout aussi incontournable. Cette fois-ci, ce n’est pas le golf qui se fait subvertir en tous sens, mais le jeu de voiture avec des dizaines de tableaux. On doit y guider les plus folles déclinaisons de bolides (avec des jambes, des réacteurs, des roues de tous les côtés…) vers l’arrivée avec toujours une physique grotesque et une avalanche d’idées loufoques qui vous attend à chaque virage. Un jeu qui réussit le double défi de proposer un vrai challenge, tout en assumant une ambiance foutraque qui fait franchement marrer.

Fantasian

Si l’orientation Devil May Cry de Final Fantasy XVI vous colle des crises d’angoisse, jouez à Fantasian. C’est le dernier RPG en date du sensei Hironobu Sakaguchi, père des premiers Final Fantasy. De prime abord, c’est un descendant direct de ces aventures d’antan avec un héros amnésique et des combats au tour par tour avec une large part de stratégie — à tel point qu’il pourrait presque passer pour une caricature. Pourtant, il a une vraie modernité, notamment dans la gestion des combats et aussi une patte artistique saisissante, grâce à ses décors façon dioramas photoréalistes qui lui confèrent une singularité étonnante. Une véritable aventure épique au long cours avec un petit goût de madeleine de Proust.

Alba: A Wildlife Adventure

Besoin de vacances au soleil ? Joignez l’utile à l’agréable avec Alba: A Wildlife Adventure et profitez-en pour lutter contre le grand Capital. Dans ce joli conte écolo, on incarne une apprentie Greta Thunberg bien décidée à protéger une petite île méditerranéenne de l’appétit destructeur de quelques magnats de l’immobilier. Pour cela, on accomplit tout un tas de petites missions dans un mini open world coloré en soignant des écureuils, en rendant services à des habitants et surtout en prenant en photo tous les animaux que l’on croise pour montrer au monde la richesse de cette faune menacée. Un séjour all inclusive dépaysant qui porte un joli message.

Gibbon : Beyond the Trees

Après la paisible promenade dans les tableaux colorés et mouvants de Old Man’s Journey, le studio autrichien Broken Rules se lance dans une relecture du endless runner avec ce virevoltant Gibbon : Beyond the Trees. On y incarne un singe voltigeant dans la canopée d’une paisible forêt primaire de Malaisie, que l’on commande de quelques pressions du doigt avec un flow sensationnel qui rappelle le mythique Tiny Wings. Mais, rapidement, le jeu se meut en fable écologique poignante dans laquelle le gameplay s’exprime pleinement. Une nouvelle preuve du talent du studio pour donner de l’expressivité à un gameplay a priori minimaliste, ainsi qu’à une direction artistique vraiment épatante.

Lego Builder’s Journey

Des Lego en jeu vidéo, on connaît surtout les innombrables et souvent loufoques adaptations des licences les plus prestigieuses de la pop culture comme Star Wars ou Harry Potter. Avec Lego Builder’s Journey, on découvre une vision bien plus sobre du meilleur jouet de l’univers dans un jeu mêlant subtilement l’exploration de petits dioramas tout en briquettes et la résolution de puzzles et énigmes à base, évidemment, de pièces Lego. Un jeu qui titille l’imagination avec ses décors nimbés de mystères et un gameplay rudement ingénieux.

Reigns: Beyond

Je ne pense pas trop exagérer en qualifiant la série Reigns de petit phénomène du jeu mobile. Outre l’insolent succès de son épisode originel (plus d’un million d’exemplaires vendus), il aura même le privilège de se décliner en version officielle Game of Thrones — excusez du peu. Apple Arcade a également son épisode, Reigns: Beyond, où cette fois-ci, à la tête d’un groupe de rock intergalactique, on s’aventure jusqu’au fin fond du cosmos. Cet épisode décline ainsi sa formule si efficace mêlant narration, gestion et humour barré, le tout avec une interface simpliste inspirée par la navigation sur Tinder. Le jeu présente ainsi des dizaines et des dizaines de petits dilemmes que l’on tranche d’un simple glissement de doigt vers la droite ou la gauche et qui vont guider peu à peu notre progression. Aussi simple et intuitif que parfaitement brillant.

Cozy Grove

Jusqu’alors connu pour ses puzzle-game retors, le studio Spry Fox a également toujours brillé grâce à l’irrésistible charme des graphismes de ses jeux. Rien que pour cela, Cozy Grove vaut le détour. Mais à vrai dire, on a vite envie d’y rester des heures et des heures pour découvrir toutes les surprises cachées sur cette île hantée par d’adorables fantômes. D’autant que le titre lorgne très clairement vers Animal Crossing. Si vous avez besoin de chill et de trucs mignons qui filent le sourire, Cozy Grove vous mettra tout cela volontiers en intraveineuse.

South of the Circle

Ce nouveau jeu du studio maintes fois récompensé State of Play Games nous entraîne jusqu’en Antarctique alors que Peter, un scientifique rescapé d’un crash d’avion, lutte pour sa survie. Cette aventure narrative est habilement entrecoupée de flashbacks qui nous ramènent dans l’Angleterre des années 60, en pleine Guerre froide, pour découvrir par bribes le passé de notre héros. Le jeu est donc autant un voyage périlleux dans ce continent hostile que dans les émotions et l’intimité d’un personnage bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Wurdweb

De loin, Wurdweb ressemble à un simple jeu de lettres dérivé du Scrabble. Mais, à y regarder de plus près, il s’agit en fait d’un puzzle game très malin dans lequel il faut savamment agencer une série de mots sur une grille en s’aidant de leurs lettres communes. Il faut surtout faire preuve de stratégie pour pouvoir en placer un maximum et atteindre des cases bonus qui prolongent la partie. Le but ? Faire gonfler notre score. Concept simple et intelligemment décliné dans différents modes de jeu, maniabilité très intuitive, interface accueillante… Wurdweb coche toutes les cases du bon petit jeu addictif dans lequel on plonge quotidiennement avec délice.

En plus des nouveautés plus ou moins inédites qui intègrent fréquemment le service, Apple Arcade s’accapare peu à peu des titres plus anciens, parfois mis à jour avec plus de contenu, et qui se voient étiqueter d’un petit « + ». Comme ils étaient jadis sur l’App Store en version premium payante, c’est l’occasion de (re)découvrir certains des jeux mobiles les plus prestigieux : Hidden Folks+, Dead Cells+, Spelltower+, Good Sudoku+, Lifeline+, Flipflop Solitaire+, Really Bad Chess+, LIMBO+, Kingdom Two Crowns+, Very Little Nightmares+, GRIS+, The Garden Between+… Vous avez compris l’idée : il y a vraiment du beau monde.

