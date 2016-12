Nintendo prend logiquement soin de Super Mario Run, qui est déjà un gros succès sur l'App Store.

En attendant son lancement sur Android l’année prochaine, Super Mario Run était promis à un bel avenir sur l’App Store et les premiers chiffres révélés par Nintendo vont dans ce sens. En quatre jours, le jeu temporairement exclusif à l’iPhone et à l’iPad a été téléchargé par 40 millions de personnes. On parle ici de la version gratuite et la firme nippone n’a pas précisé combien de fans avaient payé les 9,99 € requis pour débloquer tous les niveaux. Sans surprise, Super Mario Run est le plus rapide à avoir atteint ce cap sur l’App Store. Un comble pour un runner.

Succès

Pour fêter cette bonne nouvelle et quelques jours après avoir mis à jour son premier jeu mobile en incluant des décorations de Noël, Nintendo ajoute un nouveau mode dans Super Mario Run, baptisé Course amicale. Comme son nom l’indique, il permet de se faire un petit parcours similaire à un Défi Toad sans se prendre la tête et, surtout, sans dépenser un seul ticket Toad. Pour en profiter, il faut bien évidemment avoir des amis dans sa liste.

En revanche, le mode Course amicale, accessible après avoir terminé le tutoriel de l’éditeur du Royaume, est limité en fonction de votre progression dans les Mondes (jusqu’à 5 courses par jour si vous avez terminé les deux premiers). Comme les sessions sont casual, les pièces obtenues, les ennemis battus et les Toads récupérés ne seront pas ajoutés à vos statistiques. Just for fun.