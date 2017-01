Les rumeurs sont persistantes depuis l'année dernière : Apple investirait dans des programmes originaux afin de les diffuser en streaming sur Apple Music. Cette fois, le Wall Street Journal estime que les premières séries de Cupertino seront disponibles avant la fin de l'année.

Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des investissements d’Apple dans le développement et la production de contenus vidéo originaux destinés à enrichir l’offre d’Apple Music et celle d’iTunes. La plateforme a déjà eu ce rôle lors de la diffusion de l’album-concept-film Endless de Frank Ocean ou à l’occasion de la sortie du dernier court métrage du rappeur Drake. Plus récemment, le service de streaming a également hébergé un documentaire.

Apple Music, un nouveau Netflix ?

Néanmoins, nous savons qu’Apple a des ambitions qui dépassent la simple volonté de porter les contenus de ses artistes. La société a ainsi fait appel en 2016 à Dr. Dre pour qu’il commence la production d’un biopic sur lui-même, aidé d’un scénariste de la série Empire, la production aurait bien avancé depuis que nous signalions sa programmation.

Selon le Wall Street Journal, des proches du dossier affirmeraient même que cette production, ainsi que d’autres, sortiraient sur Apple Music d’ici à la fin de l’année. Car si nous ne savions pas encore quelle stratégie allait adopter Cupertino pour la diffusion de son contenu (iTunes ? Apple Music ? un nouveau service ?), il semble désormais acquis que les contenus vidéo originaux d’Apple sortiront tous sur la plateforme de streaming musical.

Les abonnés au service auraient ainsi accès à la fois aux musiques de leurs artistes favoris mais également à des productions maison qui, le plus souvent, mettront en scène des artistes. Mais pas seulement, puisque le quotidien financier évoque aussi des accords entre Cupertino et des studios pour directement acheter des droits sur des séries, comme pourraient le faire Netflix ou Amazon. L’idée d’ajouter des films à ce programme est également discutée.

En réalité, toutes les options sont envisagées selon les sources du quotidien puisque le modèle financier de la production de contenus originaux ne serait pour le moment pas fixé. La stratégie qui en découlera déterminera la direction vers laquelle Apple Music souhaite aller.

Néanmoins, nous pouvons déjà ajouter que Cupertino ne souhaite pas spécialement marcher sur les pas de Netflix, mais seulement créer une plus-value imbattable sur le marché du streaming musical. Par ailleurs, la firme ne se ferme aucune porte puisqu’elle réfléchit aussi à l’achat de séries n’ayant aucun rapport avec le monde de la musique.

En réalité, derrière cette stratégie ambiguë et encore tâtonnante, on comprend rapidement qu’il s’agit, encore et toujours, pour Apple de trouver un moyen de rapidement en finir avec Spotify. Cupertino est prêt à toutes les stratégies, exclusivités, séries, rabais, quitte à investir et perdre beaucoup d’argent dans les prochaines années ; un luxe que seul Apple peut se permettre, Spotify n’ayant pas les ressources de la société la plus capitalisée du monde. Ses investissements ne pourront pas suivre.