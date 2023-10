Des informations du Wall Street Journal indiquent qu’une hausse se prépare du côté de l’abonnement à Netflix. Un renchérissement aux contours encore flous, mais qui apparaît être une conséquence du mouvement de grève à Hollywood.

La grille tarifaire de Netflix devrait prochainement évoluer à la hausse. C’est du moins ce que rapporte le Wall Street Journal dans son édition du 3 octobre 2023. D’après le journal américain, cette augmentation devrait survenir dans les mois à venir, mais son ampleur demeure incertaine : les pays concernés, les forfaits ciblés et le degré de renchérissement ne semblent pas tranchés.

Aujourd’hui, l’abonnement sur Netflix se décline en quatre segments : le plus bas démarre à 5,99 € par mois, avec de la publicité. Il autorise deux appareils à la fois, de la définition en haute définition, mais un accès restreint au catalogue de SVOD. Le forfait suivant démarre à 8,99 € par mois. Il enlève la publicité, autorise un seul appareil à la fois, et un accès illimité au catalogue.

Les deux offres suivantes sont facturées 13,49 et 17,99 € par mois. Elles ont un profil proche du forfait précédent, avec pour l’une deux appareils en simultané et pour l’autre quatre. En outre, l’une a droit à la haute définition et l’autre à l’ultra haut définition (4K). Il y a enfin quelques autres spécificités (téléchargements hors ligne, audio spatial), mais qui sont secondaires.

La grève à Hollywood, moteur d’une hausse dans le streaming ?

L’augmentation des abonnements Netflix qui se joue apparaît être une mesure prise dans la foulée du mouvement de grève à Hollywood, qui a mobilisé aussi bien les scénaristes que les acteurs et actrices. En jeu, le niveau de rémunération, mais aussi la crainte de voir l’intelligence artificielle se mêler de plus en plus de la création audiovisuelle, et de les remplacer en partie, ou totalement.

En ce qui concerne les scénaristes, des décisions ont été actées : sur les primes, les minimums légaux, le partage des données de visionnage. Les protestations sont en revanche toujours en cours du côté des acteurs et des actrices. Les incertitudes sur le niveau de la hausse, chez Netflix, traduisent peut-être le besoin de temporiser en attendant de voir ce qui sera conclu avec Hollywood.

Plus largement, il est à prévoir de la part des autres plateformes de streaming une vraisemblable répercussion du même ordre. Mais cela pourrait s’avérer être juste un prétexte. Pour la guilde des scénaristes, les modifications actées à l’automne ne vont rien peser sur les finances des géants du streaming — Apple, Disney, Netflix, Amazon, Disney, Warner, ou encore Paramount.

