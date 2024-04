Lecture Zen Résumer l'article

Google a un plan pour ajouter encore plus de pub sur YouTube : en ajouter lorsque vous mettez une vidéo en pause.

Vous en avez plus qu’assez de l’omniprésence de la publicité sur YouTube ? Pas Google. En effet, la firme de Mountain View a manifestement une réflexion en cours pour diffuser un peu plus d’annonces sur sa plateforme d’hébergement de vidéos. C’est ce qu’a relevé le site Android Authority le 26 avril dernier, en mentionnant un test en cours.

L’idée du géant du web ? Afficher des réclames lorsque les internautes mettent une vidéo sur pause. Selon le groupe américain, cette approche a un mérite central : elle évite une rupture lors de la diffusion — à la différence des formats « mid-roll » qui surgissent à divers moments. Dit autrement, ce serait bien plus bénéfique pour les internautes.

Logo YouTube // Source : Louise Audry pour Numerama

Un test sur YouTube pour l’instant

Compte tenu du caractère encore très expérimental du test, son articulation avec le reste des coupures publicitaires sur YouTube est incertaine. Google a plusieurs leviers pour en diffuser au début (pré-roll), au milieu et à la fin (post-roll). Il n’est pas non plus clair si ces pubs lors de la pause concerneraient tous les écrans (téléphone, ordinateur, TV cconnectée…).

Selon Philipp Schindler, le Chief Business Officer d’Alphabet, la maison mère de Google, ce « nouveau format publicitaire non interruptif qui apparaît lorsque les utilisateurs mettent en pause leur contenu » a donné des résultats positifs. Le test a eu lieu au premier trimestre. On ignore si et quand ce format sera déployé globalement.

Google demeure une entreprise extrêmement dépendante de la publicité — même si, dans le cas de YouTube, une partie de son financement vient des abonnements à Premium, pour une part minoritaire néanmoins. L’essentiel du chiffre d’affaires d’Alphabet provient ainsi du secteur des annonces. Et YouTube constitue l’une de ses principales sources de revenus.

