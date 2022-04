Elon Musk est arrivé sur scène, avec son chapeau de cowboy et ses lunettes noires, devant une foule chauffée à blanc. Le show tenait presque plus du concert de rockstar que d’une inauguration d’usine.

Près de 15 000 invités ont répondu présents à l’inauguration de la gigafactory Tesla du Texas le 7 avril 2022, une grande foire avec concerts, barbecues, visites virtuelles et feux d’artifice. Devant une foule électrisée, Elon Musk déroule son discours, entrecoupé de nombreuses fois par les cris d’une foule en délire. On a entendu des « Elon tu es notre héros » et aperçu des gens en pleurs à l’apparition d’Elon Musk sur scène. L’occasion pour le patron de Tesla de faire un point sur le passé, le présent et l’avenir de la marque.

Quelques jours après l‘inauguration de la megafactory de Berlin, dans une ambiance beaucoup plus sobre, Elon Musk fait son show à Austin.

La plus grande usine Tesla, et l’une des plus sophistiquées

La nouvelle méga-usine du Texas est un investissement de 1,1 milliard de dollars. Elle fait la fierté d’Elon Musk, qui n’a pu s’empêcher de comparer sa taille à celle de la plus haute tour du monde pour montrer son gigantisme. Elle couvre l’équivalent d’une centaine de terrain de foot. D’un côté, les matériaux entrent bruts, de l’autre, côté les voitures ressortent finies, le tout dans un seul et même bâtiment. De la batterie aux véhicules, la nouvelle usine d’Austin couvre tous les besoins de la marque, elle est l’une des plus sophistiquée.

Taille de la Giga Texas de Tesla // Source : Capture du live Tesla

Elon Musk a déclaré pendant son discours que l’usine produira au moins 500 000 véhicules par an d’ici l’année prochaine, le temps que l’usine monte jusqu’à ses capacités maximales. Prioritairement, l’usine fabriquera des modèles Y pour répondre à la très forte demande américaine, mais d’autres modèles pourraient compléter le programme dès l’année prochaine.

Cybertruck, Roadster, Semi et le robot Optimus pour 2023

Elon Musk a confirmé les annonces qu’il avait déjà faites lors d’autres prises de parole. Si l’année 2022 doit répondre aux enjeux de production, avec une demande très forte et des délais en hausse, Tesla y a répondu avec l’ouverture des usines de Berlin et Austin. L’année 2023 sera celle des nouveautés produits, et notamment le très attendu Cybertruck, pour lequel Elon s’excuse du retard.

Sur scène, alors que le Cybertruck fait son apparition, Elon Musk s’amuse avec beaucoup d’autodérision de l’expérience loupée de la vitre incassable du Cybertruck lors de son lancement. Il avait alors voulu prouver que les vitres du Cybertruck étaient incassables, sauf que l’expérience avait lamentablement échoué puisque le verre s’était fissuré. Feintant de vouloir retenter l’expérience avec son invité, il s’est finalement abstenu.

Cybertruck lors du show Giga Texas // Source : Capture du Live Tesla

Le Roadster et le Semi ont également été mentionnés pour l’année prochaine. C’est surtout sur son robot humanoïde nommé Optimus qu’Elon Musk a insisté, promettant qu’il ne se transformerait pas en « Terminator ». Merci Elon de tenter de nous rassurer.

Si vous souhaitez revoir le live :