La vitre du Cybertruck qui n'a pas résisté à l'impact d'une boule de pétanque fait beaucoup parler. Elon Musk a justifié cet aléa du direct.

Jeudi dernier, à l’occasion d’une conférence surréaliste diffusée le vendredi matin pour nous (en raison du décalage horaire), Tesla a dévoilé son Cybertruck. Il s’agit de son tout premier pickup 100 % électrique, un véhicule qui rencontre déjà un franc succès du côté des réservations. Pourtant, on ne peut pas dire que la présentation se soit bien déroulée : alors qu’Elon Musk a vanté la solidité extrême du Cybertruck, une simple boule de pétanque a suffi pour faire mentir le milliardaire. Ce qui a fait dire à l’intéressé qu’il y avait « de la marge pour s’améliorer ».

Peu après cet aléa du direct, Elon Musk a tout de suite prouvé, par une vidéo diffusée sur Twitter, que la vitre est bel et bien en mesure de résister à une boule de pétanque. Il en a remis une couche le 25 novembre avec une explication un peu plus précise : c’est l’accumulation des impacts qui aurait eu raison du Cybertruck.

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time …

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019