Après la parution de l’essai de la Renault 5 e-tech, plusieurs personnes m’ont répondu sur les réseaux sociaux qu’il ne s’agissait que d’une Renault Zoé rebadgée ou re-carrossée. Vrai ou Faux ?

La nouvelle Renault 5 e-tech ne serait qu’une Zoé réactualisée. C’est le type de commentaires que l’on voit sur les réseaux sociaux. Certaines réactions jugent donc, en conséquence, que l’enthousiasme autour de ce modèle est exagéré et que les louanges lors des essais de la R5 seraient factices. Une défiance qui mérite de s’y attarder.

Même si je n’ai qu’un lointain souvenir d’un essai de Renault Zoé (ZE40), les deux modèles n’ont rien à voir. Bien sûr, cette remarque de similitude ne porte pas sur le design intérieur et extérieur ; si l’on s’attarde sur la plateforme ou la tenue sur route, il n’y a pas grand-chose de comparable non plus. Pourtant cette remarque revient fréquemment depuis quelques jours.

Les Zoé et Renault 5 sont-elles vraiment identiques ?

Une évolution des caractéristiques qui peut faire douter

Ce que l’on entend par modèle rebadgé signifie qu’un constructeur reprend la base technique d’un modèle existant chez un partenaire, change quelques éléments esthétiques (face avant, signature lumineuse…) et ajoute son blason, avant de commercialiser ce modèle dans sa gamme. En cas de modification plus importante, il ne s’agit plus tout à fait d’un rebadging. Or, dans le cas de la R5 e-tech, les changements en jeu ne sont pas seulement esthétiques.

La voiture lors de l’essai de la Renault 5 e-tech. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Si la Renault 5 dépoussière le style de la marque française, le constructeur a repris des recettes déjà éprouvées pour la partie technique. C’est ici que des doutes peuvent survenir, et poser la question de savoir si l’on a affaire à un nouveau produit ou une simple déclinaison d’un véhicule existant. Faisons donc le point.

Renault mise toujours sur ses moteurs synchrones à rotor bobiné. Le groupe est fier d’utiliser des moteurs qui font l’impasse sur les terres rares, même si cette technologie a aussi des défauts. Dès lors, cela ne change donc pas par rapport à la Zoé pour ce qui est de l’appellation. Cela ne signifie pas que le moteur n’a pas évolué, au contraire. Celui du R5 est plus compact et plus léger que le précédent. Il a également évolué au niveau du réducteur. Le moteur de la Zoé répondait au code 5AQ, tandis que celui de la Renault 5 est le 6AK.

La taille de la batterie peut aussi avoir renforcé cette impression. La dernière génération de Zoé utilisait une batterie de 52 kWh pour 390 km d’autonomie. Il s’avère que la batterie de la R5 e-tech fait aussi 52 kWh pour 410 km avec la norme WLTP, soit une différence de seulement 20 km. Des éléments qui, pour certains, suffisent pour conclure que les batteries sont identiques d’un modèle à l’autre. C’est toutefois inexact : le fournisseur, l’organisation des modules et la taille du pack n’ont rien de commun.

Plateforme Renault 5 : AmpR Small // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les deux voitures partagent-elles vraiment la même plateforme ? Si Renault n’est probablement pas partie d’une page blanche pour la R5, il semble un peu précipité d’en conclure qu’il s’agit d’un retour de l’ancienne base de la Zoé. Surtout que la Renault 5 e-tech intègre une suspension multibras à l’arrière, élément que n’avait pas la Zoé.

Parmi les changements notables entre la Zoé et la R5, le chargeur est complètement différent. Sur la R5, tout est regroupé dans un seul élément. Elle perd au passage la capacité de charge AC à 22 kW et doit se contenter 11 kW en courant alternatif. Par contre, elle gagne les fonctions V2L et V2G, ainsi qu’une charge en courant continu à 100 kW en pic. Cela fait déjà beaucoup de changements pour une simple évolution.

Et, côté sensations de conduite ?

Il n’y a pas les mêmes sensations au volant d’une Renault 5 que d’une Zoé, n’en déplaise aux fans de la Zoé. Je n’ai cependant pas eu l’occasion de tester les versions les plus récentes — on pourrait donc s’en approcher. Renault 5 me semble apporter beaucoup de fun, d’agilité et de dynamisme par rapport à la Zoé.

Les données de la fiche technique ne permettent pas de détecter de similitudes notables :

Zoé R135 Renault 5 autonomie confort Puissance 135 ch (100 kW) 150 ch (110 kW) Couple 245 Nm 245 Nm Vitesse maximale 140 km/h 150 km/h 0 à 100 km 9,5 secondes 8,0 secondes Capacité de batterie 52 kWh 52 kWh Fournisseur batterie LG Envision AESC Recharge DC 50 kW (si option) 100 kW

Il faut ajouter que comme Mégane ou Scénic, la Renault 5 dans sa finition haut de gamme dispose du système OpenR Link, qui repose sur les services Google. On est aussi très éloigné de la génération Zoé dans toute la partie technologie de ce modèle.

Au volant de la Renault 5 e-tech. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Il est parfaitement normal qu’un constructeur ne réinvente pas la roue à chaque fois. À aucun moment, Renault s’est engagé à faire un modèle ne reprenant aucune technologie ou pièce du passé, ce qui n’aurait guère de sens. En outre, s’appuyer sur l’existant permet aussi de contenir les tarifs avec des composants dont la production et l’assemblage sont maitrisés.

Si tout cela ne vous a pas convaincu que les Renault 5 et Zoé sont bien différentes, malgré des données vaguement similaires, le mieux à faire reste sans doute de l’essayer par soi-même. Ce sera certainement le meilleur moyen pour vérifier si les journalistes en font véritablement trop pour cette « Zoé rebadgée à grands coups de marketing ».

