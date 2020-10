Tesla commence visiblement à expédier des Model 3 fabriquées en Chine vers l'Europe. En attendant l'ouverture de l'usine en Allemagne, il s'agit d'un grand changement pour la logistique du constructeur.

Quand Elon Musk a inauguré l’usine Tesla située en Chine, on a longtemps pensé qu’elle n’alimenterait que le marché local (qui ne manque pas de clients). La stratégie logistique semble avoir changé du côté du constructeur, à en croire une découverte de Green Drive, accessoiriste français spécialisé dans les Tesla. Le 18 octobre, il a partagé un bon de commande où l’on peut voir qu’une Model 3 produite en Chine va être livrée en France (version Standard Range Plus). L’information est appuyée par un tweet publié le 18 octobre, où l’on voit cette fois un bon de commande pour l’Allemagne.

Jusqu’à aujourd’hui, Tesla exportait ses voitures produites aux États-Unis à destination des pays européens. Il s’agit donc d’un possible changement notable, en attendant la mise en route de l’usine actuellement en construction dans la région berlinoise. Tesla ne serait pas le seul acteur du marché à assembler des véhicules électriques en Chine pour d’autres marchés. C’est par exemple le choix effectué par BMW pour son SUV iX3.

This image pops up on my @Tesla Facebook page – This means that i was right with my earlier assumption that these cars would be heading to Europe. Its a German VIN allocation. @jpr007 https://t.co/Hq1BvNRYl2 pic.twitter.com/N7t6MrPo4c

— Armand Vervaeck🎗️ (@ArmandVervaeck) October 18, 2020