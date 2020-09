Ford a baissé le prix de son SUV 100 % électrique à quelques semaines des premières livraisons américaines. Aux États-Unis, le Mach-e va coûter jusqu'à 3 000 dollars de moins. En France, cette révision du tarif n'est pas encore confirmée.

Aux États-Unis, le Ford Mustang Mach-E va coûter moins cher que prévu. Comme signalé par un membre du forum dédié au véhicule, le constructeur a revu la grille tarifaire de son SUV 100 % électrique. Les futurs propriétaires vont payer jusqu’à 3 000 dollars de moins en fonction du modèle choisi (la version GT, plus rapide, n’est pas concernée). TechCrunch a confirmé l’information dans un article publié le 29 septembre.

Contactée par Numerama, la branche française de Ford n’a pas pu nous assurer que ce sera également le cas chez nous. On rappelle que le Mustang Mach-E a été repoussé en 2021 en Europe, en raison de la pandémie de coronavirus qui a paralysé l’industrie automobile pendant plusieurs mois. Par conséquent, les changements de prix pourraient être officialisés un peu plus tard.

Ford encore plus agressif pour le lancement du Mach-E

« Nous ajustons le prix du Mustang Mach-E afin de rester compétitif au sein d’un segment observant souvent des changements de prix », justifie Ford, qui entend donc rester agressif alors que les premières livraisons sont attendues pour la fin d’année aux États-Unis. La compétition est de plus en plus rude sur le marché et les acteurs doivent constamment s’adapter pour être plus attractifs que les autres. Avant Ford, Tesla n’avait pas hésité à rendre son Model Y plus abordable, quelques mois seulement après son lancement.

La nouvelle grille tarifaire du Ford Mustang Mach-E aux États-Unis :

Modèle Nouveau prix Ancien prix Select RWD 42 895 $ 43 895 $ Select AWD 45 595 $ 46 595 $ CA Route 1 RWD 49 800 $ 51 800 $ Premium RWD 47 000 $ 50 000 $ Premium AWD 49 700 $ 52 700 $ First Edition 58 300 $ 59 300 $

Avec ces changements, on constate que davantage de versions du Ford Mach-E sont vendues sous la barre des 50 000 dollars. On peut aussi voir que la déclinaison Premium AWD (à quatre roues motrices) s’aligne sur le Tesla Model Y — vendu 49 990 dollars. La compétition entre les deux voitures est donc susceptible de faire des étincelles.

En France, le Mach-E n’est, pour l’heure, proposé qu’en deux variantes : une classique à 48 990 euros et une quatre roues motrices à 56 500 euros. Elles sont toutes les deux moins chères que le Model Y, toujours inédit en Europe (à partir de 63 000 euros).

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo