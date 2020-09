Ford a levé le voile sur la Ford Mustang Mach-E GT, variante sportive de son premier SUV 100 % électrique. L'accent est mis sur l'accélération, avec le 0 à 100 km/h englouti en 3,7 secondes.

Comme Tesla, Ford veut aller encore plus vite avec ses voitures 100 % électrique. Dans un communiqué publié le 24 septembre, on découvre la Mustang Mach-E GT, variante sportive du SUV déjà très musclé à la base. L’accent est mis sur la performance, avec une accélération de 0 à 100 km/h chronométrée en 3,7 secondes grâce à deux moteurs d’une puissance équivalente à 465 chevaux.

Ford est tellement fier des prouesses de la Mustang Mach-E GT qu’il n’a pas peur d’affirmer qu’« aucun autre véhicule de sa catégorie ne peut accélérer aussi vite ». Dans les faits, sa nouvelle voiture fait aussi bien que le Model Y Performance. Dans ses déclinaisons les plus chères et puissantes, le Mach-E classique abat le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.

500 kilomètres d’autonomie

Sur le segment de l’électrique, la performance a tendance à être l’ennemi de l’autonomie. Ford est quand même parvenu à proposer une sportive capable de rouler pendant 500 kilomètres en une seule charge (cycle WLTP). C’est un peu plus que le Model Y Performance (480 kilomètres) et beaucoup moins que le Mach-E le plus endurant (610 kilomètres). Les conducteurs intéressés devront donc choisir entre aller plus vite ou aller plus loin. La Ford Mustang Mach-E GT est compatible avec la charge rapide jusqu’à 150 kW, au sein du réseau de bornes Ionity (119 kilomètres récupérés en 10 minutes de charge).

Comparaison entre la Ford Mustang Mach-E GT et le Tesla Model Y Performance :

Ford Mustang Mach-E GT Tesla Model Y Performance Autonomie (cycle WLTP) 500 km 480 km Accélération (0 à 100 km/h) 3,7 s 3,7 s Vitesse maximale 200 km/h 241 km/h Prix NC 70 000 €

Pour se différencier du Mach-E, la déclinaison GT se pare de plusieurs distinctions, qu’elles soient esthétiques ou techniques. On peut noter : une suspension adaptative, des jantes en alliage de 20 pouces ou encore des étriers de frein rouge. Dans l’habitacle, on retrouve des sièges Ford Performance et un volant spécifique avec des inserts en daim.

Le lancement de la Ford Mustang Mach-E GT est attendu pour fin 2021. On rappelle que les livraisons européennes du modèle de base ont été retardées en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Crédit photo de la une : Ford Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo