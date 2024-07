Lecture Zen Résumer l'article

Xiaomi va produire un prototype de sa SU7 pour aller affronter le circuit du Nürburgring. La marque veut tenter de battre les records établis avec un modèle aux performances décoiffantes. De ce prototype découlera une version plus civilisée pour les clients avides de performances.

Le gimmick d’Apple « one more thing » est devenu un rituel également chez Xiaomi. Lei Jun, le patron de Xiaomi, a attendu la fin de sa conférence annuelle du 19 juillet 2024 pour présenter un prototype de sa SU7. Il est préparé spécialement pour affronter le circuit le plus exigeant au monde, en octobre prochain.

Le fabricant d’objets high-tech a décidément envie de montrer qu’il ne s’est pas lancé dans la voiture électrique pour rigoler. Xiaomi n’aurait-il pas les yeux plus gros que le ventre en promettant une voiture aux performances si élevées ? Le circuit du Nürburgring, en Allemagne, est particulièrement exigeant. Peu de voitures électriques peuvent tenir les 20 km à un rythme aussi élevé, sans panne ou sans sortie de route par manque de freins.

Une voiture de course qui deviendra voiture de série

Alors qu’Elon Musk balade les clients et investisseurs depuis des années en promettant un Tesla Roadster aux performances stratosphériques, Xiaomi le fait. L’entreprise n’avait pourtant jamais produit de voitures jusqu’en 2024. Cela n’a pas empêché la marque de lancer sa première voiture électrique et de finaliser un prototype dans la même année. Ce proto SU7 Ultra est dérivé de la voiture de série du même nom, même s’il ne reste certainement plus grand-chose d’origine.

Performances SU7 Ultra proto. // Source : Xiaomi

Tous les détails techniques ne sont pas encore connus. Le peu que le patron de Xiaomi a annoncé sur scène a de quoi surprendre positivement :

1548 ch de puissance combinée, soit plus qu’une Bugatti Chiron

Moteur V8s développé par Xiaomi (578 ch et 635 Nm de couple pour un moteur)

Batterie haute performance, qui peut sortir jusqu’à 1330 kW de puissance et qui charge extrêmement vite (5,2C)

Freins (AP racing) et disque de course résistant aux très hautes températures (800°)

1 900 kg sur la balance, grâce à une carrosserie entièrement en fibre de carbone

2 145 kg d’appuis aérodynamiques, avec les différents ajouts (lame avant, prise d’air latérale, aileron, spoiler…)

Cette voiture complètement préparée pour l’épreuve du circuit doit servir à valider les performances du moteur V8S et peut-être battre un record au passage. Les clients chinois pourront ensuite acheter la SU7 Ultra dans une version plus civilisée dès 2025.

Freinage haute performance du proto SU7 Ultra. // Source : Xiaomi

Un 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes

Après la fiche technique, d’autres chiffres ont de quoi scotcher le spectateur. Il faudra avoir le cœur bien accroché pour pouvoir supporter l’accélération de cette Xiaomi SU7 Ultra proto :

0 à 100 km/h en 1,97 seconde,

0 à 200 km/h en 5,96 secondes,

0 à 300 km/h en 15,07 secondes,

Vitesse maximale supérieure à 350 km/h.

Présentation de la Xiaomi SU7 Ultra proto. // Source : Xiaomi

Ces performances pourront permettre à Xiaomi de battre la Porsche Taycan Turbo GT. Par contre, cela ne sera pas suffisant pour faire mieux que la Rimac Neverra, de plus de 1800 ch et de 2 millions d’euros, qui fait encore plus fort.

Cependant, cette Xiaomi pourrait battre la Rimac sur un chiffre : sa distance de freinage pour effectuer le 100 à 0 km/h. Il ne faudrait au proto de Xiaomi que 25 m pour s’arrêter, contre 29 m pour Rimac.

Xiaomi a affiché le record de plusieurs modèles sur le Nürburgring. Il faut désormais patienter jusqu’en octobre pour voir si la marque va réussir à battre certaines marques historiques.

Temps sur le circuit du Nürburgring. // Source : Xiaomi

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+