Le Model Y de Tesla débute désormais à moins de 50 000 dollars aux États-Unis, à peine quelques mois après sa mise en vente. En France, le prix reste pour l'instant le même.

Tesla vient de baisser de manière importante le prix de son Model Y, le dernier modèle de l’entreprise de véhicules électriques, a remarqué Electrek le 11 juillet 2020. Désormais, la version la moins chère (dite « Grande Autonomie ») débute à 49 990 dollars, soit 3 000 dollars de moins que les prix précédemment affichés (ce qui représente une baisse de 6 %). La version Performance, qui a notamment une capacité d’accélération plus rapide et une vitesse de pointe plus élevée, est quant à elle disponible à moins de 60 000 dollars.

Tesla aurait trop de Model Y sur les bras ?

La décision peut surprendre, vu que le Model Y vient seulement de commencer à être commercialisé en mars 2020, soit juste avant le début du confinement dû à la pandémie mondiale de coronavirus. Le 1er juin dernier, on notait toutefois que le délai de livraison de la voiture était très faible (4 à 8 semaines seulement), ce qui pouvait laisser penser que Tesla avait beaucoup de Model Y sur les bras à écouler.

Il est fort possible que la crise sanitaire ait rendu quelques potentiels clients frileux, et que certaines précommandes aient été annulées. Comme le soulève TechCrunch, Tesla a vendu 90 650 véhicules (en majorité des Model 3 et Model Y) au cours du deuxième trimestre de 2020, ce qui correspond à une baisse de 4,8 % par rapport à la même période l’an dernier.

Sur la version française du configurateur de Tesla, on note toutefois que cette baisse n’a pas été répercutée : le modèle Grande Autonomie est toujours à 63 000 euros, et le Performance à 70 000 euros.

Crédit photo de la une : Tesla Signaler une erreur dans le texte