Le gouvernement italien est devenu très à cheval sur les appellations italiennes utilisées à mauvais escient pour des produits non italiens. Comme Stellantis, Ford pourrait-il devoir renommer la nouvelle Ford Capri juste après son lancement ?

Ford a donné rendez-vous le 10 juillet pour découvrir son tout nouveau véhicule électrique : la Ford Capri. Il s’agit d’un crossover coupé qui se positionnera comme alternative entre le Mustang Mach-e et l’Explorer.

Le nom utilisé n’est pas vraiment une surprise. Comme pour Ford Puma quelques années plus tôt, Ford continue de recycler les anciens noms de modèle qui ont fait son succès. Et encore une fois, il s’agit de transformer un modèle désirable en un crossover/SUV électrique, ce qui fait déjà grogner les fans de la marque. Ford pourrait en plus se mettre à dos le gouvernement italien avec cette appellation qui reprend le nom d’une célèbre île italienne. La marque américaine va-t-elle échapper à la colère du gouvernement italien ?

Un changement de nom comme pour l’Alfa Romeo Milano/Junior ?

Au moment du lancement commercial de son nouveau modèle, Alfa Romeo a subi les foudres du gouvernement italien. La marque italienne du groupe Stellantis avait osé produire un véhicule nommé Milano, alors que le modèle serait produit hors d’Italie. Or, l’Italie dispose depuis 2003 d’une loi sur les noms à sonorité italienne. Cette loi interdit les appellations qui peuvent induire en erreur les clients sur la provenance du véhicule.

Pour ne pas envenimer une situation déjà tendue avec le gouvernement italien, Alfa Romeo a opté pour un autre nom qui était pressenti pour ce modèle. Mais ce cafouillage n’est pas sans avoir des conséquences financières et de notoriété pour le groupe Stellantis.

Ford Capri avec Eric Cantona comme ambassadeur // Source : Ford

Ford s’expose donc au même risque en ayant choisi de ressusciter le nom de Capri pour son modèle. Alors qu’Alfa Romeo avait au moins le mérite d’être une marque italienne, Ford est une marque américaine, qui va produire un véhicule électrique sur base de plateforme Volkswagen, dans une usine à Cologne (Allemagne). Autant dire que le marque n’a rien qui peut justifier d’utiliser un tel nom, même si par le passé, elle a pu l’exploiter sans problème. Alfa Romeo avait déjà utilisé le nom Milano au siècle passé, cela n’a pas plaidé en sa faveur.

Même Xiaomi s’est fait retoquer par l’Italie

Pour dire à quel point le gouvernement italien aime être tatillon sur le sujet, même Xiaomi s’est fait rappeler à l’ordre par l’Italie. Pourquoi ? Parce que le nom interne de la plateforme des voitures électriques de Xiaomi porte le code de « Modena ».

Il ne s’agit même pas d’un nom de modèle, et encore moins d’un modèle vendu en Europe qui pourrait tromper les acheteurs. Il s’agit d’un nom technique, un équivalent aux appellations MEB, AMPR ou STLA en beaucoup plus mignon et évocateur des ambitions de la marque chinoise.

Si Ford passait entre les gouttes, cela pourrait avoir des conséquences

Les médias italiens, comme Il Sole 24 ore, surveillent les réactions du gouvernement italien qui, pour le moment, ne s’est pas encore exprimé sur le sujet. Si la marque américaine passait sous le radar de la loi sur les sonorités italiennes, cela pourrait raviver le conflit entre Stellantis et le gouvernement italien.

Ford Capri 100 % électrique // Source : Ford

Il faudrait quand même mieux que Ford fasse attention à ne pas trop dépenser d’argent en communication sur cette nouveauté en attendant une réaction italienne. Elle ne devrait plus tarder. Ford n’est déjà pas en grande forme en Europe, ce genre d’incident pourrait faire mal aux finances de la marque.

Les caractéristiques de la Ford Capri

Ce modèle Capri est un dérivé coupé du modèle nommé Explorer. Il en reprend d’ailleurs le même intérieur. Les deux modèles partagent la plateforme MEB développée par le groupe Volkswagen. La Capri est un peu plus longue que l’Explorer avec 4,63 mètres de long.

Le modèle sera disponible dans une version propulsion et une version à transmission intégrale :

Capri Extended Range RWD Capri Extended Range AWD Puissance 210 kW 250 kW Transmission Propulsion Transmission intégrale Batterie 77 kWh (52 kWh plus tard) 79 kWh Autonomie Jusqu’à 627 km Jusqu’à 592 km 0 à 100 km/h 6,4 5,3 Puissance de recharge DC 135 kW 185 kW

Les premières commandes sont ouvertes avec les versions à autonomie étendue. La version propulsion 77 kWh sera vendue à partir de 49 400 €, alors que la version à transmission intégrale est disponible à partir de 56 400 €.

Intérieur Ford Capri // Source : Ford

La version avec la petite batterie sera vendue à la fin de l’année à partir de 46 400 € et sera éligible au bonus écologique.

