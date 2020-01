Sony vient de dévoiler une voiture électrique.

Quand on pense Sony en 2020, ce sont clairement des écrans de télévision ou la PlayStation 5 qui viennent à l’esprit. Et pourtant, c’est une voiture électrique qui a été la surprise de la conférence du géant japonais des technologies au CES 2020. Baptisé Sony Vision-S, ce véhicule est bien entendu un concept, censé montrer la contribution du groupe à la mobilité de demain. Lire : vous ne roulerez probablement jamais dans cette voiture. Il s’agit plus d’une concentration des technologies liées à l’automobile et à l’infodivertissement sur lesquelles Sony travaille depuis de nombreuses années.

Une démo des technologies Sony

D’ailleurs, pour les composants que le groupe ne fait pas, il s’est appuyé sur des partenaires industriels comme Bosch ou Magna, qui s’occupe de la motorisation électrique du véhicule. L’engin, qui faisait office de surprise de fin de conférence, n’a malheureusement pas été détaillé — on ne sait pas, par exemple, si son design général ou sa philosophie se retrouveront chez un partenaire.

Tout juste possède-t-on un communiqué de presse qui peut nous éclairer sur le travail à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, fourni par le groupe. Il décrit plusieurs fonctionnalités liées à la conduite — et bien entendu, à la conduite autonome, avec « 33 capteurs ».

Des capteurs d’image CMOS à haute sensibilité et haute définition capables de reconnaître des objets sur la route, même dans des situations difficiles.

Un « Solid State LiDAR » pour créer une imagerie en trois dimensions de ce qui se trouve devant et autour du véhicule.

Une « technologie de fusions des capteurs » capable de combiner les capacités de tas de capteurs pour détecter des conditions aussi précises que le brouillard ou la conduite de nuit et d’adapter la navigation du véhicule en fonction.

Des capteurs Time-of-Flight, similaires à ceux présents sur les smartphones pour le mode portrait, utilisés pour reconnaître les conducteurs à l’intérieur de la voiture et proposer des expériences personnalisées d’infodivetissement et ajuster les dispositifs de sécurité en fonction des occupants.

En bref, c’est un concept sur roue capable de montrer que Sony est un partenaire sérieux sur la mobilité de demain. Ce faisant, le Japonais se rapproche d’autres géants des nouvelles technologies qui investissent le secteur de la voiture autonome et connecté. On pense bien entendu à Google et ses voitures autonomes, mais aussi à Intel ou Nvidia qui participent activement à ces nouveaux marchés.