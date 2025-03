Lecture Zen Résumer l'article

Hyundai dévoile un nouveau concept baptisé Insteroid. Comme son nom l’indique, il reprend les traits stylistiques du petit SUV Inster, mais bascule dans une autre dimension : celui des voitures de course. La présentation officielle est prévue en avril 2025.

Vous aimiez le Hyundai Inster ? Alors, attendez de voir son jumeau maléfique : l’Insteroid. Et non, ce n’est pas un jeu de mot, il s’agit vraiment du nom qu’a choisi Hyundai pour son nouveau concept totalement survolté, dont les premières images viennent d’être dévoilées ce mardi 25 mars 2025.

Le constructeur coréen réussi particulièrement ce genre de concepts survoltés et cet Insteroid ne devrait pas échapper à la règle. Sa présentation au grand public est prévue pour le mois d’avril.

L’Insteroid sort tout droit d’un jeu-vidéo

Le Hyundai Insteroid est présenté comme « une interprétation ludique d’une ‘voiture de rêve’ conçue pour vous faire sourire ». Pour ce faire, le concept reprend évidemment les traits mignonnets du petit SUV, comme les feux ronds à l’avant et à l’arrière, ainsi que la signature lumineuse pixelisée. À part ça, la ressemblance s’arrête là.

Le concept Hyundai Insteroid. // Source : Hyundai

On pourrait croire l’Insteroid tout droit sorti de Gran Turismo et on aurait bien raison, puisque Hyundai indique s’être inspiré du monde des jeux vidéo pour le dessiner. La carrosserie se voit greffer de larges passages de roues dans lesquelles sont logées quatre jantes de 21 pouces, tandis qu’un aileron massif façon voiture de rallye fait son apparition.

Le concept Hyundai Insteroid. // Source : Hyundai

Une puissance de 650 ch pour le Hyundai Insteroid ?

Sous le capot, on imagine mal l’Insteroid reprendre les mêmes puissances de 95 ou 115 ch de l’Inster civilisé. Au vu du gabarit, pour propulser son concept, Hyundai pourrait reprendre la base du prototype RN24 présenté en octobre 2024. Pour mémoire, ce dernier emprunte la mécanique de la sportive Ioniq 5 N, qui tire 650 ch de ses deux moteurs.

