Suite (et fin ?) de mes péripéties avec le Volvo EX30 : la voiture a pu télécharger la dernière mise à jour, qui permet notamment d’accéder à Apple CarPlay. Mais j’ai dû l’effectuer au sein de ma concession… pour la troisième fois de suite.

Faire l’acquisition d’un nouveau modèle de voiture gavé de technologies revient à prendre le risque d’essuyer les plâtres. Je suis bien placé pour le savoir depuis que je roule en EX30. Le SUV compact et 100 % électrique de Volvo a un look d’enfer et un comportement routier difficile à prendre en défaut. En revanche, il subit des bugs logiciels pénibles, qui prouvent que le constructeur ne maîtrise absolument pas ce sujet, contrairement à Tesla.

Fin septembre, j’écrivais que mon EX30 était incapable de télécharger une mise à jour à distance. Le téléchargement de la version 1.4.2 du système d’exploitation, apportant entre autres Apple CarPlay, s’était bloqué à 91 % et le SAV de Volvo, après plusieurs échanges, m’avait donné deux solutions : aller une énième fois en concession (ce que je refusais) ou patienter jusqu’à la future mise à jour. J’ai attendu la « future mise à jour », et si je n’étais pas allé en concession (contre mes principes), j’attendrais probablement encore.

Apple Music en « natif » sur Volvo EX30 grâce à CarPlay. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

J’espère que les bugs logiciels du EX30 sont derrière lui

Que vaut CarPlay sur un EX30 ? CarPlay permet surtout d’avoir accès a des applications qui ne sont pas sur le Store (exemple : Apple Music) et d’avoir une connexion directe au téléphone (en Bluetooth, il faut souvent reconnecter manuellement — un bug). L’intégration est plutôt soignée, malgré l’accumulation des barres de tâches, et c’est plaisant d’avoir CarPlay sur un si grand écran.

Le 7 novembre, en rentrant à mon domicile depuis la gare de Douai située à moins de 15 km, j’ai vu un petit nuage dans l’interface du EX30. Ce symbole signifie qu’une mise à jour est en cours de téléchargement. Je me faisais alors une joie d’améliorer, enfin, les fonctionnalités de ma voiture et de profiter des bénéfices de CarPlay. Le temps de faire un petit détour par la salle de sport, le téléchargement de la mise à jour, numérotée 1.4.4, était déjà presque terminé. Puis est venu le drame : mise à jour différente, même problème, avec un téléchargement encore bloqué à 91 %.

Mon premier réflexe a été de contacter le SAV Volvo, dès le lendemain, pour partager la mauvaise nouvelle, ainsi que ma colère et l’atteinte de mes limites en termes de patience. Je me suis même permis d’écrire un mail au département commercial pour demander un geste, au regard des désagréments répétés. L’entreprise a ignoré ma sollicitation, avec une réponse qui pourrait se résumer en « vu et s’en fiche ». Jugez plutôt :

« Monsieur Claudel,

Nous vous remercions pour votre message et nous vous prions d’accepter nos excuses pour les désagréments que vous rencontrez avec votre véhicule. Nous comprenons bien la gêne occasionnée par le blocage du téléchargement des mises à jour.

Nous souhaitons vous informer que les mises à jour logicielles ne font pas l’objet de délais de déploiement précis et peuvent parfois être sujettes à des bugs. Des correctifs sont en cours, et nous estimons qu’il faudra compter environ une à deux semaines avant que le téléchargement OTA ne puisse reprendre normalement.

Sachez que notre équipe OTA suit activement ce problème en arrière-plan et travaille à corriger la cause du blocage. Aucune intervention de votre part n’est requise. Soyez assuré que ce suivi est permanent et que nous mettons tout en œuvre pour résoudre cette situation dans les meilleurs délais.

Nous tenons également à préciser que, compte tenu de la nature technique du problème rencontré, aucun geste commercial ne sera effectué dans le cadre de ce dossier. »

Contrairement au navigateur intégré (Google Maps), Plans est incapable de calculer le pourcentage de batterie à l’arrivée // Source : Maxime Claudel pour Numerama

En parallèle, j’ai pris soin de contacter ma concession pour faire un point sur cette situation, dans le but de trouver une solution qui pourrait me satisfaire (je compte étudier la possibilité de changer de voiture, à court ou moyen terme, tout en restant fidèle à la concession, qui n’y est pour rien). Si je suis ravi des prestations routières et du confort offert par le EX30, je m’estime lésé quant aux promesses de Volvo. J’ai signé en juin 2023 pour une voiture équipée d’Apple CarPlay, capable de se mettre à jour à distance et pourvue de la clé sur téléphone — trois arguments de taille à mes yeux. Avant de faire cette mise à jour 1.4.4 en concession (pour gagner du temps et par crainte que rien ne se débloque à distance), aucune de ces cases n’était cochée.

Aujourd’hui, la clé sur smartphone n’est toujours pas disponible et je n’ai pas la certitude que ma voiture soit capable de s’actualiser à distance (trois échecs en autant d’essais). On verra avec la prochaine mise à jour (1.4.5 ou 1.5.0 ?), mais j’espère que le EX 30 est débarrassé de ses problèmes logiciels, puisque je regrette mon choix. Je ne suis pas le seul, à en croire les différentes pages Facebook dédiées au véhicule. Ils regorgent de plaintes et de critiques, ce qui n’est aucunement une bonne publicité pour un SUV qui connaît paradoxalement un bon lancement en Europe.

La mise à jour effectuée en concession a quand même nécessité un peu plus d’une heure — une perte de temps, puisqu’il faut s’organiser pour y aller et accepter d’attendre pendant l’immobilisation du véhicule. Pourquoi la mise à jour marche en concession, mais pas à distance ? Le technicien m’a expliqué que la concession télécharge elle-même la mise à jour sur son propre serveur, beaucoup plus stable que ceux, à distance, de Volvo. La voiture se connecte alors aux infrastructures de la concession, sans risque de goulot d’étranglement ou de panne technique (normalement), et le tour est joué. On aurait pu penser que la concession passe par une grosse clé USB, mais ce n’est pas le cas.

