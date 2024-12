Lecture Zen Résumer l'article

J’ai malheureusement eu un accident routier à bord de mon Volvo EX30. Le SUV 100 % électrique a encaissé sans broncher un choc provoqué par un camion qui s’est rabattu sur lui. En termes de sécurité, c’est à souligner.

Avec le lancement compliqué, d’un point de vue logiciel (je peux en témoigner), du EX30 et du EX90, Volvo a un peu perdu de son image de constructeur sérieux. Mais il y a un point sur lequel la firme sino-suédoise reste intouchable : la sécurité à bord de ses voitures. « Volvo Cars est un leader en matière de sécurité automobile depuis des décennies et se soucie du monde et des personnes » peut-on lire sur le site officiel.

Il y a la promesse. Et il y a la réalité, qui est semble-t-il en accord avec ce qu’affirme Volvo. Ainsi, tout récemment, l’EX30 a reçu la note maximale de cinq sur cinq lors de son passage par le protocole de test Euro NCAP. Le SUV 100 % électrique revendique des scores supérieurs à 80 % pour trois des quatre critères clés : l’intégrité des occupants adultes, celle des enfants et les assistances (freinage d’urgence, etc.). On peut donc monter à bord du EX30 en toute sérénité, ce que je peux confirmer après avoir été hélas victime d’un accident routier, lequel aurait pu être bien plus grave (pour ne pas dire fatal).

Score du Volvo EX30 à l’Euro NCAP // Source : Euro NCAP

Volvo EX30 1 : 0 Camion

Je prenais le chemin de Lille depuis Valenciennes quand, soudain, aux abords de la jonction avec l’A1, un camion m’a percuté par la gauche. La scène est assez cocasse quand j’y repense, alors que cela aurait pu conduire à un véritable drame. Alors que j’étais logiquement concentré sur ce qui était en face de moi et que je jetais un œil sur la voie de droite, ma petite amie s’étonne : « Mais qu’est-ce qu’il fait, lui ?! » N’ayant pas eu le temps de réagir, j’ai subi un choc sur ma gauche, avec un bruit sourd et effrayant. Cramponné à mon volant, j’ai à peine senti cette collision, sachant que le conducteur du camion s’est vite remis sur sa voie initiale, abimant au passage mon rétroviseur (qui est resté en place malgré tout).

Je me sens assez chanceux dans cette situation, car les conséquences auraient pu être bien pires si le Volvo EX30 n’avait pas du tout encaissé le choc. Ma copine et moi aurions pu être balancés vers la droite, avec une possible réaction en chaîne impliquant d’autres usagers. Ou encore, j’aurais pu être écrasé à mon poste de conducteur. Mais non : le SUV 100 % électrique, qui pèse presque deux tonnes (merci la batterie), n’a pas bronché. Il est resté droit dans sa voie et a protégé les personnes à bord à la perfection (absolument aucune égratignure, ni pour moi, ni pour ma passagère). Il s’en tire avec quelques dégâts (tout le flan gauche, ou presque, est touché), mais rien de rédhibitoire selon le rapport de l’expert envoyé par mon assurance. Pour preuve, elle roule toujours et, à l’intérieur, il n’y a aucun dégât visible (même sur les portières touchées).

D’aucuns diraient que le Volvo EX30 aurait pu faire mieux, notamment dans l’anticipation (en freinant — mauvaise idée — ou en déboitant pour éviter la collision). Mais tout s’est passé trop vite pour que le système puisse réagir, d’autant que les conditions n’étaient pas idéales à appréhender (plusieurs voies rapides qui se rejoignent, ce qui est difficile à lire, même pour un humain hyper vigilant). À noter que j’ai failli avoir une collision comparable il y a quelques mois. À l’époque, le EX30 avait entrepris une manœuvre d’évitement — avec succès.

Un accident en Volvo EX30 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Un petit passage par les réparations

Dans mon malheur, le conducteur du camion n’a pas fui. Il s’est arrêté quelques mètres plus loin et a reconnu ses torts à 100 % (désolé, il a admis ne pas m’avoir vu, alors qu’il était pressé par un automobiliste derrière lui). Comme ma responsabilité n’est pas du tout engagée, ce qui est confirmé par le constat, l’assurance prend tout en charge (contrat tous risques) et il n’y aura a priori aucun impact sur mon bonus (qui dépend du nombre de sinistres déclarés — c’était le premier en ce qui me concerne).

J’ai appelé l’assurance le jour même (le vendredi 29 novembre) afin de déclarer le sinistre le plus vite possible et connaître la suite des démarches. J’ai pu obtenir un rendez-vous le mardi 3 décembre avec ma concession pour que l’expert puisse venir constater l’ampleur des dégâts (et déclarer le véhicule épave, le cas échéant). En revanche, je vais devoir attendre jusqu’au 6 janvier pour les réparations, les délais pour obtenir les pièces étant rallongés en cette fin d’année.

Un accident en Volvo EX30 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Les réparations prendront quand même une semaine car il y a beaucoup de pièces à remplacer (les deux portières, une jante, des protections en plastique, le rétroviseur…). Mais ce n’est rien quand on sait que c’est un poids lourd tractant une remorque qui a percuté un SUV compact. Je peux donc corroborer le rapport de l’Euro NCAP : le EX30 offre une sécurité inouïe et mérite amplement ses cinq étoiles.

Pour aller plus loin J’ai enfin Apple CarPlay dans mon Volvo EX30

