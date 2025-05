Lecture Zen Résumer l'article

Un designer indépendant imagine ce que donnerait une version cabriolet de la nouvelle Xpeng P7. Le résultat est impressionnant. Si la marque pouvait transformer le rêve en réalité, on ne ferait qu’approuver.

Dévoilée le 15 mai 2025, la nouvelle génération de la Xpeng P7 a fait sensation avec sa ligne de coupé quatre portes futuriste (signée par le designer franco-algérien Rafik Ferrag). De cette belle base, un autre designer nommé Sugar Design (cette fois, indépendant), a imaginé le 26 mai 2025 sur Weibo ce que donnerait la berline chinoise dans une carrosserie de cabriolet.

En attendant l’éventuelle sortie de la future Polestar 6, MG est le seul constructeur à proposer actuellement une voiture électrique décapotable. Petit message à Xpeng si vous passez par là : faites de ces rendus un vrai modèle de série.

Une Xpeng P7 cabriolet « 2+2 »

Dans le jargon, on appelle ce type voiture un cabriolet 2+2. Elle est équipée de deux vraies places à l’avant, ainsi que de deux places supplémentaires à l’arrière, plus petites et moins confortables. Ce qui n’est pas le cas de la véritable berline P7, dont l’empattement de 3 m garantit un espace largement suffisant aux passagers arrière.

La Xpeng P7 imaginée en version cabriolet // Source : Sugar Design via Weibo

La P7 cabriolet imaginée conserve la même face avant avec un capot plongeant, une fine bande LED et des passages de roue en pointe, également illuminé verticalement. Les projecteurs sont cachés dans un bandeau noir. Les flancs ont été légèrement creusés, tandis que la P7 perd ses portes arrière. La poupe affiche les mêmes traits caractéristiques comme la fine signature lumineuse et l’aileron rétractable. Cela n’a pas été montré, mais on espère que ce cabriolet électrique a toujours les portes en élytre de la P7 de série.

La Xpeng P7 imaginée en version cabriolet // Source : Sugar Design via Weibo

Une version dite Targa a aussi été imaginée. Cette dernière est à mi-chemin entre le coupé et le cabriolet, et garde cette ligne toit descendant jusqu’à l’arrière de la voiture. C’est le même type de carrosserie que le Tesla Roadster.

Près de 600 ch pour la Xpeng P7 cabriolet ?

Qu’en est-il de la véritable voiture ? Côté technique, la Xpeng P7 de série est déclinée en version propulsion de 367 ch et quatre roues motrices de 594 ch. Le constructeur chinois n’a pas communiqué sur les performances de sa berline, mais indique une vitesse maximale de 230 km/h.

La nouvelle Xpeng P7 (2025). // Source : Xpeng

L’autonomie est encore tenue secrète, tout comme les capacités de batterie. Pour mémoire, l’ancienne génération de P7 revendiquait une autonomie de 576 km (WLTP) en propulsion et 505 km en version transmission intégrale.

La Xpeng P7 imaginée en version cabriolet // Source : Sugar Design via Weibo

Si la P7 cabriolet reprenait les caractéristiques de la berline existante, il y aurait en tout cas un beau match avec le MG Cyberster qui affiche des performances similaires (510 ch, 443 km d’autonomie…) et le même style de portes ! Allez Xpeng, faites-nous plaisir.

