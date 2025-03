Lecture Zen Résumer l'article

À cause de la politique du gouvernement de Trump, les Français seraient de plus en plus nombreux à boycotter les États-Unis et leurs marques, selon une enquête Ifop. Les constructeurs automobiles américains seraient parmi les premiers visés. Est-ce vraiment le cas ?

Tesla apparaît nettement comme la première cible du boycott des Français contre les États-Unis : ce résultat de l’enquête Ifop pour NYC.fr du 26 mars 2025 n’est pas une surprise. Néanmoins, la principale raison du boycott de Tesla réside plus dans la personnalité controversée de son dirigeant, Elon Musk, que dans des questions de politique au sens strict. La situation est différente pour les autres marques nommées, dont les constructeurs Jeep et Ford.

Cette étude Ifop pour NYC.fr a été « réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 17 mars 2025 auprès d’un échantillon national représentatif de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus ».

Selon ces travaux, la mobilisation derrière le hashtag #BoycottUSA serait de plus en plus importante, y compris en France. Si les résultats démontrent que l’image des États-Unis est écornée par « l’effet Trump », la liste des entreprises visées interpelle, notamment dans le secteur automobile.

Boycotter des produits que l’on ne consomme pas : un concept étrange

Quelque chose cloche dans la liste des entreprises que les Français annoncent s’apprêter à boycotter. Généralement, pour s’attaquer à des symboles américains, on s’attendrait à ce que les premières marques citées soient plutôt : Coca-Cola, McDonald’s, Apple, Starbucks, Google, Amazon… Toutefois, aucun de ces noms n’est dans le top 20 des réponses des personnes interrogées sur 70 marques soumises.

Résultat de l’enquête Ifop sur les marques boycottées. // Source : ifop

Par contre, la lingerie Victoria’s Secret (plutôt méconnue en France avec une douzaine de points de vente), les fast-foods Five Guys (et ses 35 établissements français) et le service de streaming musical Apple Music se trouvent en 4e, 5e et 6e place du classement des entreprises qui sont menacées de boycott. On y retrouve également les magasins GAP qui n’ont plus de présence en France depuis 2023, ou Dell qui s’adresse quand même surtout aux entreprises.

Dans ce contexte, quel crédit donner aux résultats de cette enquête, lorsque celle-ci place Jeep en tant que deuxième marque américaine qui risque le boycott ou Ford en septième place ? Difficile de déterminer quelle part des personnes interrogées avaient de réelles intentions d’achat d’une voiture neuve de ces marques (qu’elle soit thermique ou électrique), mais le résultat est probablement proche de zéro.

Jeep Avenger. // Source : Jeep

Jeep et Ford : deux victimes collatérales injustement punies ?

Même si Jeep et Ford sont en effet des symboles indéniables de l’automobile américaine en France, les sanctionner n’aurait aucun sens.

Jeep fait partie du groupe franco-italo-américain Stellantis. Boycotter des modèles essentiellement produits en Europe nuirait davantage à notre économie qu’à celle des États-Unis. De plus, le groupe ne compte pas réellement parmi les fervents soutiens de Donald Trump. Comme toutes les entreprises qui ne souhaitent pas se fâcher avec l’un ou l’autre parti politique au pouvoir, Stellantis a donné une somme équivalente aux deux candidats (Donald Trump et Kamala Harris).

Production du Ford Explorer en Allemagne. // Source : Ford

La branche européenne de Ford conçoit aussi des véhicules adaptés à ce marché. Un boycott de l’entreprise ferait surtout du mal aux employés européens de la marque. À la différence de Stellantis, Ford USA a choisi un camp au moment de faire des dons de campagne pour l’élection américaine, et c’est la candidate Kamala Harris que l’entreprise a plus largement soutenu.

Un boycott de Tesla qui devrait se renforcer

Dans le classement établi par le sondage Ifop, seule la position de Tesla et de X (deux entreprises dirigées par Elon Musk) semblent correspondre à de réelles intentions de boycott. Il existe une véritable tendance de fond de personnes intéressées par les voitures Tesla qui s’en détournent à cause des agissements d’Elon Musk et du gouvernement américain. C’est un phénomène que l’on peut observer depuis plusieurs mois.

Trump achète une Tesla à la Maison Blanche. // Source : White House sur X (Twitter)

Il est pourtant difficile de quantifier l’impact réel que cela aura sur ces marques à court et moyen terme. Les résultats de cette enquête sont donc à nuancer, d’autant que les « boycotteurs » appartiennent majoritairement à la tranche des 65 ans et plus, un public éloigné de la cible Tesla.

