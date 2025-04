Lecture Zen Résumer l'article

Mazda officialise son tout premier SUV 100 % électrique au Salon de Shanghai. Baptisé EZ-60 en Chine et CX-6e en Europe, il reprend la base technique d’un modèle chinois et compte bien se faire une place sur segment concurrentiel. Une fiche technique suffisante ?

Après avoir présenté en janvier 2025 sa toute première voiture électrique, la berline 6e (EZ6 en Chine), Mazda poursuit le développement de sa gamme en officialisant le 23 avril son grand frère, le SUV EZ-60, rebaptisé CX-6e pour le marché international.

À l’occasion du salon de Shanghai (du 23 avril au 2 mai), le constructeur japonais a dévoilé certaines des caractéristiques techniques ainsi que l’habitacle de son nouveau SUV électrique. À la première lecture, ce dernier nous déçoit déjà. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le Mazda CX-6e.

Look affuté pour le Mazda CX-6e

Sur le plan stylistique, ce nouveau Mazda CX-6e impressionne. Commençons par ses dimensions : 4,85 m de long pour 1,94 m de large et 1,62 m en hauteur. Un format proche du Tesla Model Y. Comparé au SUV américain, le japonais (enfin à moitié) se distingue par une silhouette très athlétique aux lignes tendues à l’avant, mais tout en galbe à l’arrière. On retrouve bien l’ADN de la marque, le style « Kodo », comme en témoigne la calandre illuminée qui joint les deux projecteurs effilés au regard perçant.

Le Mazda CX-6e ou EZ60 en Chine (2025) // Source : Mazda

La ligne de toit se termine par une lunette arrière très inclinée, surplombant l’inscription en toutes lettres du constructeur. On aurait apprécié un peu plus de personnalité au niveau de la poupe, peut-être un poil trop simple.

Le plein de technologies à l’intérieur du Mazda CX-6e

Dans l’habitacle, Mazda a fait le choix de la sobriété. Quoique, avec 26,45 pouces de diagonale, l’écran tactile 5K n’a rien de vraiment sobre. En commençant au centre de la planche de bord, ce dernier déborde ainsi sur le côté passager. Cela permet de n’avoir qu’une seule dalle au lieu de deux, mais l’intégration paraît quelque peu déroutante. Privé d’écran, le conducteur peut voir les informations essentielles grâce à un affichage tête-haute en réalité augmentée.

Le Mazda CX-6e ou EZ60 en Chine (2025) // Source : Mazda

On retrouve trois autres écrans à l’intérieur : un pour chaque rétroviseur, remplacés par des caméras plus aérodynamiques, et un troisième pour les passagers à l’arrière afin de contrôler la climatisation et l’infodivertissement. Pour compléter la panoplie, la marque a doté le CX-6e d’un système audio 3D à 23 haut-parleurs.

Une base chinoise sous le Mazda CX-6e

À l’image la berline, Mazda n’est pas parti d’une feuille blanche pour développer son CX-6e et a repris la plateforme d’un modèle chinois, le Deepal S07. La marque n’a dévoilé qu’une partie de la fiche technique du SUV électrique. Une batterie de 80 kWh offrant 600 km d’autonomie (CLTC) et plutôt moins de 500 km en WLTP est au programme, tandis que la recharge s’annonce moyenne avec 47 minutes d’attente pour passer de 10 à 80 % de batterie (à 90 kW). Un modèle à prolongateur d’autonomie est aussi de la partie.

Le Mazda CX-6e ou EZ60 en Chine (2025) // Source : Mazda

Bien que rien n’ait été confirmé, on pourrait imaginer la venue de la plus petite batterie de 69 kWh comme sur la berline 6e. Dans ce cas, le temps de recharge chute à 24 minutes, ce qui devient déjà plus intéressant. Lancé dans un premier temps en Chine, son cœur de marché, le Mazda CX-6e fera ensuite le voyage jusque chez nous en Europe. La date de commercialisation est encore inconnue.

