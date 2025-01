Lecture Zen Résumer l'article

La Citroën 2CV pourrait revoir le jour en version 100 % électrique. Elle serait aussi abordable que l’était le modèle originel et proposerait des prestations allant à l’essentiel.

Dans l’histoire automobile française, certains modèles sont de véritables icônes. Et quoi de mieux qu’un modèle ayant marqué les esprits pour développer une voiture électrique à succès ? Renault l’a bien compris en ressuscitant à la fois la R5 puis la R4, avant de s’attaquer à la Twingo.

Pour le moment, le constructeur au losange est bien le seul à faire dans le néo-rétro électrique, mais cela pourrait changer à l’avenir. Quand on regarde chez les autres marques françaises, on trouve un bon nombre de modèles qui pourraient (et mériteraient) une version 2.0. D’après les journalistes britanniques d’Autocar, une certaine Citroën 2CV nouvelle génération serait en train d’être étudiée.

Fidèle à l’ADN 2CV

Auparavant réticent face à l’idée de faire renaître l’un de ses modèles mythiques, le constructeur aux chevrons semblerait avoir changé d’avis. Il faut admettre que Renault a frappé fort avec sa nouvelle R5, qui connaît d’ailleurs un certain succès avec plus de 10 000 livraisons depuis le début de sa commercialisation à l’automne dernier.

La nouvelle Renault 5 est l’exemple que le néo-rétro séduit de nombreux clients. // Source : Renault

Pour le moment, le projet de « revival » de la 2CV n’en est à qu’à ses débuts. Le design n’est même pas encore figé. Ressemblera-t-elle comme deux gouttes d’eau à la bonne vieille deuche ? Pas forcément à croire Pierre Leclercq, le patron du design de la marque, interrogé par le magazine anglais : « Ce que l’on retient de Citroën, ce n’est pas spécialement que l’on veuille refaire la forme des véhicules qui ont été réussis. Mais nous ne fermons pas la porte. Je pense que la philosophie est importante. »

Et la ë-C3 dans tout ça ?

La future Citroën 2CV pourrait ne pas imiter autant son aïeule comme la R5 niveau design, mais elle en reprendrait donc entièrement son concept : une voiture simple et économique. On est donc très proche de ce que propose le constructeur avec sa nouvelle ë-C3. Cependant, pour ne pas faire d’ombre à cette dernière, la version revisitée de la 2CV se positionnerait un cran en dessous.

Dans le principe, la Citroën ë-C3 s’approche de ce que proposait la 2CV à l’époque. // Source : Citroën

La base technique serait identique, la plateforme Smart Car du groupe Stellantis, toutefois les équipements/prestations devraient être plus sommaires. En ce sens, Citroën privilégierait une motorisation peu puissante et peu énergivore.

Une future concurrente de la Dacia Spring ?

De manière générale, il faut voir ce projet de 2CV du futur comme la Dacia Spring. Dans sa version la plus basique, la citadine électrique roumaine est équipée d’un petit moteur de 45 ch et d’une batterie de 26,8 kWh pour une autonomie de 225 km (WLTP). Tout ça permet de contenir son prix à 16 900 €. Pour savoir si la recette profitera à Citroën, il faut prendre son mal en patience, puisqu’un tel modèle ne verrait pas le jour avant 2028, soit 80 ans après la présentation au public de la 2CV au salon de Paris en 1948.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+