[Deal du jour] Le vélo électrique pliant de Decathlon est pratique pour circuler en ville, prendre les transports, et le monter dans son appartement ou son bureau. Le Btwin E Fold 100 est plus intéressant avec une réduction de 100 €.

Avoir un vélo en ville, c’est bien. Avoir un vélo en ville qui peut se plier, c’est tout de suite plus pratique. Cela permet en effet de prendre les transports en commun ou de l’emmener avec soi à l’intérieur. Et si vous optez pour un modèle électrique, c’est encore mieux. Ça tombe bien, une des références abordables de Décathlon baisse encore un peu plus son prix.

Le vélo électrique pliant Btwin E Fold 100 de Decathlon est normalement vendu 799 €. Il est en ce moment proposé sur le site au prix de 699 €.

C’est quoi, ce vélo électrique pliant ?

Le Btwin E Fold 100 est un vélo électrique qui peut se plier sur lui-même pour adopter des dimensions compactes de 84 × 73,5 cm x 46 cm. Une fois plié, le E Fold 100 devient un deux-roues facile à transporter, malgré son poids de tout de même 20 kg. Si transporter l’engin ne vous fait pas peur et que vous êtes adeptes du transport intermodal, vous pourrez facilement le replier sur lui-même grâce à des clips aux niveaux des roues. Notez toutefois qu’en position pliée, la potence n’est pas maintenue au cadre. Une fois plié, une poignée placée située sous la selle permet de prendre le deux-roues.

Niveau position et confort de conduite, le vélo de Décathlon propose le minimum, avec une selle réglable en hauteur et un cintre haut pour une position de conduite confortable. Pour le reste, les roues de 20 pouces suffisent à absorber de petits chocs, tandis que la fourche rigide en acier Hi-Ten procure un bon sentiment de solidité. Les freins font le travail demandé, mais il sera nécessaire de les régler régulièrement pour qu’ils ne perdent pas leur mordant.

À ce prix, ce VAE pliant est-il une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour un vélo électrique entrée de gamme conçu pour être simple et essentiel. Le Btwin E Fold 100 embarque un moteur de 200 W au couple de 35 Nm, placé dans sa roue arrière. L’assistance est basique, et adaptée à celles et ceux qui utilisent leur vélo pour de courts trajets. Le vélo est en mono-vitesse ne propose qu’un seul mode d’assistance, et n’a donc pas d’écran de contrôle au guidon. L’aide délivrée peut suffire en ville sur des trajets tranquilles, mais ne convient pas pour les montées les plus fortes.

Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie d’une capacité de 252 Wh permet de faire jusqu’à 35 km. Le VAE s’accompagne d’un porte-bagage, d’une béquille ajustable, de garde-boue avant et arrière et d’une sonnette.

Les points à retenir sur le Btwin E Fold 100 :

Un système de pliage simple et rapide

Une assistance idéale pour du plat et de courts trajets

De nombreux équipements

