En s’unissant, les leaders de la recharge rapide en Europe espèrent bien rendre la recharge suffisamment facile pour que le thermique perde tout son intérêt. Voilà un pari audacieux qui a fait l’objet de l’éditorial Watt Else du 3 avril.

Suivant la devise « un pour tous, tous pour un », quatre mousquetaires de la recharge — Electra, Fastned, Ionity et Atlante — ont officialisé le 2 avril une coopération nommée Spark Alliance. À eux quatre, ils représentent 1 700 stations de recharge et plus de 11 000 bornes rapides à travers l’Europe. Que change concrètement ce rapprochement ?

Les dirigeants de ces quatre réseaux comparent cela au « SkyTeam » de la recharge rapide. Et même si le parallèle avec le secteur aérien n’est pas évident au premier abord, l’image s’avère plus parlante qu’il n’y paraît. Laissez-moi vous expliquer.

Spark Alliance composé des réseaux de recharge : Atlante, Electra, Fastned, Ionity // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Une passerelle entre les services

Spark Alliance n’est pas une fusion en une seule entité. Les différentes entreprises restent concurrentes et continuent de se développer selon leur propre stratégie. Il n’y a pas non plus d’entente sur les prix, il faut dire que cela pourrait valoir aux entreprises une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles. Alors, quel est l’intérêt ?

Dans une première étape, les quatre leaders européens de la recharge rapide vont permettre aux clients d’utiliser leur application préférée parmi les quatre pour recharger sur l’ensemble des bornes de l’alliance. Vous n’avez que l’application Ionity, mais vous avez subitement besoin de vous brancher sur une borne Electra : c’est possible, et la recharge vous sera facturée au tarif Electra (sans commission ou frais supplémentaires). Vous pourrez aussi localiser les bornes des membres Spark Alliance. À l’image du secteur aérien et de SkyTeam, un client peut réserver un vol sur le site Air France même s’il est opéré par un partenaire.

C’est tout ? Pour le lancement en juin 2025, c’est en effet tout ce qui sera proposé aux clients finaux. Néanmoins, d’autres développements sont en cours.

Aurelien de Meaux – co-fondateur d’Electra – a voulu réunir les meilleurs du secteur // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Lutter ensemble contre le thermique

À vrai dire, il y a plusieurs facettes à cette alliance : améliorer l’expérience pour le client, tirer cette industrie vers le haut et avoir une voix qui porte au niveau européen. Les chamailleries entre concurrents ne mèneront à rien. Les quatre membres l’ont bien compris : « Le véritable ennemi est la voiture thermique », a même annoncé sans détour Michiel Langezaal, le PDG de Fastned, lors de cette présentation. Mais, pour battre la voiture à essence, il y a encore du travail.

Atlante, Fastned, Electra et Ionity sont tous conscients que « les conducteurs méritent la meilleure expérience de charge », comme l’affirmait Jeroen van Tilburg, le PDG de Ionity. Les bornes en panne, les multiples cartes, les applications et moyens de paiement… c’est du stress inutile. Spark Alliance veut, en associant les leaders de la recharge rapide, que tout cela appartienne au passé.

Où sont Tesla et les autres réseaux ? Pour le moment, c’est un club réservé « aux meilleurs ». Oui, ils assument cette posture. Spark Alliance pourrait cependant s’ouvrir à d’autres membres qui partagent les mêmes valeurs et un réseau de stations de qualité.

Et ensuite ?

D’ici à l’automne 2025, les membres de Spark Alliance partageront également l’Autocharge et le Plug & Charge. Une voiture enregistrée sur le réseau Electra sera aussi reconnue si elle se branche sur Ionity, Fastned ou Atlante. Il n’y aura alors même plus besoin de se poser la question de l’application à utiliser, la charge se lancera automatiquement.

Pause Ionity sur l’A11 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Comme cette présentation était suivie d’un déjeuner d’échanges avec les dirigeants de ces réseaux, j’en ai profité pour glisser quelques suggestions de ce que les clients pourraient apprécier, comme : une offre d’abonnement commune. Pour le moment, chaque membre va garder son offre de fidélité qui ne s’appliquera pas aux nouveaux copains.

J’ai aussi abordé la question d’une mutualisation des services techniques pour dépanner les bornes encore plus rapidement, ou celle des achats groupés de bornes pour faire baisser le coût d’investissement et donc, à terme, celui de la recharge. Soyons honnêtes, l’annonce en elle-même ne révolutionne rien, mais c’est une impulsion, un premier pas, qui pourrait donner des évolutions intéressantes à l’avenir.

