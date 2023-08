Les 1020 ch de puissance des Model S et X Plaid font partie des avantages technologiques de Tesla sur ses concurrents. Sauf qu’un constructeur chinois, Zeekr, a décidé qu’il allait s’attaquer à ces performances.

La marque Zeekr n’est pas encore vraiment connue, mais cela pourrait rapidement changer. C’est une nouvelle marque lancée dans le giron du groupe chinois Geely (Volvo, Polestar, Lotus, Smart, etc.). C’est la plus récentes à s’attaquer au marché des voitures électriques et à l’international. Quoi de mieux pour se faire connaître que d’aller s’attaquer à la chasse gardée du leader incontesté du secteur ?

Zeekr continue à faire monter la pression sur les médias chinois avant l’officialisation le 1er septembre de la nouvelle version sportive de son modèle 001. Mais au-delà de la puissance délivrée, Zeekr pourrait être le premier constructeur à intégrer 4 moteurs électriques dans un modèle de grande série.

Une version à 4 moteurs comme sur les modèles de luxe de Rimac ?

Un peu plus tôt dans le mois d’août, la marque publiait déjà sur ses réseaux sociaux un « Plaid est ennuyeux » (« Plaid is dull ») pour annoncer la couleur. Il y a quelques heures, ce 28 août, c’est une autre publication sur le réseau social Weibo qui relance les débats. Sous la forme d’une question, Zeekr interroge « 4 roues peuvent-elles penser de manière indépendante » ?

Plaid is dull. The #ZEEKR001FR is a new type of beast. Standby for more information. pic.twitter.com/phlcxiYcLG — ZEEKR (@ZEEKRGlobal) August 10, 2023

Si l’électronique permet déjà aux différentes roues de tourner à des vitesses différentes, pour délivrer toute la motricité aux modèles les plus avancés, la question soulevée ici est différente. Avec un grand 4 en rouge, Zeekr pourrait vouloir faire comprendre qu’elle a développé une version sportive sur Zeekr 001 avec 4 moteurs électriques. Ce qui lui permettrait de dépasser aisément les 1000 ch de puissance. Les rumeurs chinoises parlaient pourtant d’une configuration plus classique à 3 moteurs, comme le Lotus Eletre R du même groupe.

Majoritairement les voitures électriques ont un unique moteur électrique, situé soit sur l’essieu avant ou celui à l’arrière. Pour offrir des versions à transmission intégrale (4 roues motrices), les constructeurs ajoutent un second moteur sur l’essieu vacant. Si le constructeur veut développer un modèle à hautes performances, il peut ajouter un troisième moteur. C’est le cas des Model S Plaid et Model X plaid, des Lucid Air Sapphire, des Lotus Eletre R…

Zeekr 001 FR a plus de 1000 ch ? // Source : Zeekr

4 moteurs dans le Zeekr 001 FR, cela semble une innovation particulièrement exaltante. D’autant plus que le modèle est pour le moment estimé autour de 127 000 € en Chine, soit le même prix que la Model S Plaid du configurateur Tesla chinois. Actuellement, cette configuration est réservée aux hypercars de luxe comme la Rimac Nevera, avec des puissances de plus de 1900 ch et des prix stratosphériques à plusieurs millions. Alors, coup de bluff de Zeekr ou réelle innovation ? Il faudra patienter jusqu’au 1er septembre pour le savoir. Dans tous les cas, il est impossible de reprocher un manque d’audace à Zeekr.

Un modèle qui pourrait être vendu en Europe

Les constructeurs chinois multiplient les modèles qui peuvent proposer des performances et des technologies supérieures à celles des marques historiques. Même Tesla n’est pas forcément assurée de conserver bien longtemps ses avances technologiques. Par contre, peu de ces modèles vont réellement s’exporter hors du marché chinois.

Première cargaison de Zeekr 001 vers l’Europe // Source : Zeekr

Ce n’est pas le cas de Zeekr. La marque a entamé sa conquête de l’Europe avec son premier modèle : le Zeekr 001 (dans ses versions normales). Le Zeekr X devrait suivre peu après. Les premiers véhicules ont été chargés sur un cargo il y a quelques jours.

La vente en Europe d’une déclinaison sportive n’est donc pas exclue. Même s’il faudra réussir à l’homologuer aux normes européennes, il n’est pas impossible que ce Zeekr 001 FR s’invite en Europe pour défier : Porsche Taycan, Audi RS e-tron GT, Lotus Eletre et Tesla Model S et X Plaid.

