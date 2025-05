Lecture Zen Résumer l'article

Officiellement présenté le 22 mai 2025, le nouveau Xiaomi YU7 possède une fiche technique hallucinante : recharge en une dizaine de minutes, autonomie de plus de 800 km, performances solides. De quoi donner des sueurs froides au Tesla Model Y en Chine.

C’est désormais officiel, Xiaomi a une seconde voiture électrique dans son catalogue. Après la berline SU7 début 2024, le fabricant de smartphones converti en constructeur automobile a dévoilé tous les détails de son nouveau SUV, baptisé YU7, sur son profil Weibo le 22 mai 2025.

Avec une telle fiche technique, le nouvel arrivant chinois risque de porter un gros coup au maître incontesté du segment, le Tesla Model Y. On se demande même si ce dernier a encore des chances face au modèle de Xiaomi. Voyons la comparaison !

Le style : Xiaomi s’inspire des meilleurs, Tesla continue sur sa lancée

Avant de plonger dans la technique, attardons-nous sur le design des deux modèles — on peut avoir les meilleures caractéristiques, mais si le look est affreux, ça ne peut pas marcher. Bien évidemment, cette dimension est totalement subjective. Niveau esthétique, Xiaomi a fait le choix de l’élégance pour son YU7 avec une silhouette musclée, mais galbée. Il faut dire qu’en évoquant tellement le Ferrari Purosangue, le SUV chinois ne pouvait que faire mouche (bien que je ne sois pas fan des projecteurs).

De son côté, le Tesla Model Y reprend le style du Cybertruck et du Cybercab avec son bandeau LED à l’avant. L’Américain est plus athlétique, avec des arêtes plus saillantes et une poupe monobloc. En revanche, il se distingue par sa signature lumineuse à éclairage diffus du plus bel effet.

L’intérieur : le Xiaomi YU7 et son écran panoramique

L’extérieur n’est pas une grande nouveauté, puisqu’il avait été révélé une première fois en décembre dernier. En revanche, Xiaomi avait gardé jusqu’à maintenant le mystère sur l’habitacle du YU7. On découvre ainsi un intérieur assez épuré, se distinguant surtout par la configuration de ses écrans, qui n’est pas sans rappeler étrangement celle des prochaines BMW électriques.

Le SUV Xiaomi YU7 intègre un affichage panoramique personnalisable similaire à celui de BMW. // Source : Xiaomi

L’écran tactile au centre regroupe l’intégralité des commandes, tandis qu’un affichage panoramique d’1,1 m occupe toute la largeur du pare-brise. Xiaomi appelle ce système l’HyperVision. La dalle étendue peut afficher plusieurs types d’informations (multimédia, vitesse, consommation, autonomie…) selon trois zones distinctes. Le tout est personnalisable via des widgets que l’on « envoie » depuis l’écran central.

Chez Tesla, la pureté est toujours d’actualité. Pas d’instrumentation pour le conducteur, pas d’affichage tête-haute ou d’écran passager. Seul un écran tactile trône au centre de l’habitacle. Même la zone autour du volant est des plus sobres avec un seul commodo pour les clignotants, quand Xiaomi possède un peu plus d’éléments physiques.

Fiche technique : le Xiaomi YU7 met la pression au Tesla Model Y

Sur l’aspect technique, pas de doute, le Tesla Model Y ne peut pas rivaliser avec le Xiaomi YU7. Cela est en majorité dû à une chose : l’architecture. Quand le SUV américain est toujours câblé en 400 V, le Chinois repose sur une plateforme 800 V. Cela lui permet de passer de 10 à 80 % de batterie en seulement 12 minutes, annonce Xiaomi, contre une vingtaine de minutes pour le Model Y.

Le Xiaomi YU7 (2025). // Source : Xiaomi

Le SUV chinois fait également mieux sur le terrain de l’autonomie avec jusqu’à 835 km (cycle chinois CLTC) en version propulsion. Avec la norme WLTP, l’autonomie tournerait autour des 685 km. Néanmoins, Tesla peut tout de même se targuer d’être plus efficient. Quand le YU7 est disponible avec des batteries de 96,3 kWh et 101,7 kWh, le Model Y se contente de capacités de 62,5 kWh et 78,8 kWh (supposées, car Tesla ne communique pas les tailles de ses batteries).

Niveau puissance, c’est à peu près équivalent, avec 320 ch pour le YU7 propulsion et environ 300 ch pour le Model Y de même configuration. Sur les versions à quatre roues motrices, le SUV de Xiaomi grimpe à 691 ch.

Tesla Model Y vs Xiaomi YU7 : les caractéristiques techniques

Caractéristiques/Modèle Tesla Model Y Propulsion Xiaomi YU7 Propulsion Tesla Model Y Grande Autonomie AWD* Xiaomi YU7 Pro Xiaomi YU7 Max Dimensions (L x l x h) 4,79 m x 1,98 m x 1,62 m 5 m x 2 m x 1,60 m 4,79 m x 1,98 m x 1,62 m 5 m x 2 m x 1,60 m 5 m x 2 m x 1,60 m Coffre 854 litres 678 litres 854 litres 678 litres 678 litres Poids 1 928 kg/1 901 kg** 2 315 kg 1 997 kg 2 425 kg 2 460 kg Transmission Propulsion Propulsion Intégrale Intégrale Intégrale Puissance 300 ch 320 ch 350 ch 691 ch 691 ch 0 à 100 km/h 5,9 s/5,6 s** 5,9 s 4,8 s 4,3 s 3,2 s Vitesse max 201 km/h 240 km/h 201 km/h 240 km/h 253 km/h Capacité batterie 62,5 kWh/78,8 kWh** 96,3 kWh 78,8 kWh 96,3 kWh 101,7 kWh Autonomie CLTC 593 km 835 km 719 km 770 km 760 km Autonomie WLTP 500 km /622 km** 685 km 586 km 631 km 623 km Prix (yuan) 263 500 ¥ NC 313 500 ¥ NC NC Prix (euros) 44 990 €/46 990 €** NC 52 990 € NC NC

* AWD (All Wheel Drive) : transmission intégrale

** Version Grande Autonomie

Xiaomi YU7 vs Tesla Model Y : qui gagne le duel ?

Il ne fait aucun doute que les ventes du Tesla Model Y vont sentir l’arrivée du nouveau Xiaomi YU7. Tout d’abord, car il joue à domicile, ce qui n’est pas rien. Ensuite, parce qu’il propose plus d’autonomie pour des performances similaires, voire meilleures dans certaines des versions.

Le Xiaomi YU7 (2025). // Source : Xiaomi

Il reste la question du prix, qui est encore la seule donnée manquante. Nous aurons le cœur net d’ici au mois de juillet, quand le SUV sera disponible à la commande.

