Si Tesla fait toujours figure de référence, l’offre de voitures électriques s’est considérablement densifiée ces dernières années. Le constructeur américain n’est plus la seule option sur le marché. Voici nos alternatives pour chaque modèle de la gamme.

Il y a encore quelques années, la question de savoir quelle voiture électrique fallait-il acheter se soldait rapidement en une seule réponse : Tesla. Il faut dire que depuis l’arrivée de la Model S en 2012, le constructeur américain s’est placé en tant que référence du segment (la concurrence inexistante à l’époque a bien aidé).

Cependant, la marque n’est plus toute seule sur le créneau. Si le réseau de Superchargeurs et le système info-divertissement maison restent des atouts incontestables, la concurrence se met à la page, et vite. Par ailleurs, la situation politique d’Elon Musk a totalement bouleversé l’image de Tesla et nombreux sont les clients actuels et potentiels songeant à l’idée de passer à une autre marque.

Voici notre sélection de meilleures alternatives pour chaque modèle de la gamme Tesla.

Les meilleures alternatives à la Tesla Model 3

La Tesla Model 3 améliorée // Source : Tesla

Lancé en 2017, la Model 3 a fait basculer Tesla dans une autre dimension. La berline électrique est déclinée en quatre versions : Propulsion, Grande Autonomie propulsion, Grande Autonomie transmission intégrale et Performance. Son gros atout est son prix, puisqu’elle est vendue à partir de 39 990 €.

Mercedes CLA électrique

S’il y avait bien une berline électrique qui pourrait faire du tort à la Model 3, c’est la Mercedes CLA 100 % électrique. Design élégant, ambiance raffinée et une autonomie pouvant aller jusqu’à 800 km (WLTP), la berline allemande a tout pour plaire. Son défaut majeur est l’une des qualités de sa rivale américaine : le prix. La CLA est vendue à partir de 52 900 €. Des versions moins chères sont cependant au programme.

La nouvelle Mercedes CLA électrique (2025) // Source : Mercedes-Benz

BYD Seal

On entend souvent parler de la rivalité entre Tesla et son homologue chinois BYD. Ce dernier a pour arme principale au catalogue la berline Seal. Avec son autonomie de 520 ou 570 km WLTP selon la version, la BYD Seal offre des prestations semblables à la Model 3.

BYD Seal // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Hyundai Ioniq 6

Hyundai possède une gamme 100 % électrique assez fournie, dont la Ioniq 6 au look ultra-aérodynamique. Bien qu’un peu chère pour le niveau de finition offert, la berline coréenne se rattrape avec sa fiche technique alléchante : architecture 800 V et autonomie de plus de 600 km (WLTP) au programme. Une bonne alternative pour rouler différemment des autres.

La Hyundai Ioniq 6 // Source : Raphaelle Baut

Voici un tableau récapitulatif des alternatives à la Tesla Model 3 :

Caractéristiques Tesla Model 3 Mercedes CLA BYD Seal Hyundai Ioniq 6 Dimensions (L x l x h) 4,72 m x 1,93 m x 1,44 m 4,72 m x 1,85 m x 1,46 m 4,80 m x 1,88 m x 1,46 m 4,86 m x 1,89 m x 1,50 m Puissance ? – 460 ch 272 ch – 354 ch 313 ch – 530 ch 229 ch – 325 ch 0 à 100 km/h 3,1 s – 6,1 s 4,9 s – 6,7 s 3,8 s – 5,9 s 5,1 s – 7,4 s Capacité batterie ~ 62,5 kWh – 78,8 kWh 85 kWh 82,5 kWh 77 kWh Autonomie (WLTP) 513 – 702 km 750 – 792 km 520 – 570 km 583 – 614 km Puissance de recharge max. 250 kW 320 kW 150 kW 350 kW Recharge (10 à 80%) < 30 min 22 min 37 min 18 min Prix (à partir de) 39 990 € 52 900 € 46 990 € 52 400 €

Les meilleures alternatives au Tesla Model Y

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Voiture la plus vendue dans le monde en 2024, toutes énergies confondues, le Tesla Model Y est LA voiture électrique de référence. Sa version restylée en janvier 2025 — que nous avons pu essayer — peaufine certains aspects qui pêchaient avec l’ancien modèle, et le rendent encore meilleur. À tel point qu’il est difficile de ne pas le recommander. Toutefois, son léger retard technologique (surtout lié à sa plateforme 400 V) peut poser la question d’une alternative.

Xpeng G6

Le Xpeng G6 est le concurrent tout trouvé au Model Y. Le SUV chinois est certes moins endurant, il se rattrape surtout par son architecture 800 V lui offrant des performances de recharge plus véloces que son homologue américain. Le système d’info-divertissement doit également faire quelques progrès, mais les prix bien positionnés du G6 font de lui une alternative solide.

Le Xpeng G6 (2023) // Source : Xpeng

Smart #5

Jamais une Smart n’aura été aussi grande. Le #5 se distingue par son look cubique, plus original que ses concurrents. À bord, le SUV chinois arbore fièrement son affiliation allemande avec une ambiance chaleureuse. La partie technique n’est pas en reste avec une autonomie allant de 465 à 590 km selon la version et une puissance pouvant atteindre les 646 ch. Le clou du spectacle est sa puissance de recharge fulgurante : jusqu’à 400 kW.

Le nouveau Smart #5 (2025) // Source : Smart

Peugeot E-3008

Le Peugeot E-3008 est la réponse française au Model Y avec une autonomie variant de 490 à 701 km selon la motorisation (propulsion de 210 ch ou 230 ch et transmission intégrale de 325 ch). Côté design, cette troisième génération du SUV au lion a fait le pari de la silhouette coupé, qui se caractérise par une poupe tronquée.

Le Peugeot E-3008 Dual Motor AWD de 325 ch à l’essai // Source : Peugeot

Voici un tableau récapitulatif des alternatives à la Tesla Model Y :

Caractéristiques Tesla Model Y Xpeng G6 Smart #5 Peugeot E-3008 Dimensions (L x l x h) 4,79 m x 1,98 m x 1,62 m 4,75 m x 1,92 m x 1,65 m 4,69 m x 1,92 m x 1,70 m 4,54 m x 1,89 m x 1,64 m Puissance 300 ch – 400 ch 255 ch – 470 ch 340 ch – 646 ch 210 ch – 325 ch 0 à 100 km/h 4,8 s – 5,9 s 4,1 s – 6,9 s 3,8 s – 6,9 s 6 s – 8,8 s Capacité batterie ~ 62,5 kWh – 78,8 kWh 66 kWh – 87,5 kWh 76 kWh – 100 kWh 73 kWh – 97 kWh Autonomie (WLTP) 500 – 622 km 435 – 570 km 465 – 590 km 490 – 701 km Puissance de recharge max. 250 kW 280 kW 400 kW 160 kW Recharge (10 à 80%) < 30 min 20 min 18 min < 30 min Prix (à partir de) 44 990 € 42 990 € 46 400 € 44 990 €

Les meilleures alternatives à la Tesla Model S

La Tesla Model S (2021) // Source : Tesla

Au catalogue depuis 2012 (13 ans !), la Model S n’a connu qu’un restylage en 2016, puis quelques retouches en 2021. Depuis, la grande berline électrique n’a profité d’aucune évolution et cela commence à se faire sentir. Si le design date un peu, la technologie n’est plus au goût du jour pour une voiture de ce standing.

Porsche Taycan

La super-berline électrique de Porsche est toujours dans le coup. Le grand avantage de la Taycan est d’être déclinée sous plusieurs carrosseries : berline, break et break surélevé. De quoi satisfaire toutes les envies. Il y en a également pour toutes les puissances avec 408 ch en entrée de gamme et jusqu’à 1 034 ch pour la version Turbo GT.

Les Porsche Taycan 4 et Taycan GTS (2025) // Source : Porsche

Audi A6 e-tron

Comme la Porsche Taycan, l’Audi A6 e-tron est l’une des rares voitures électriques à posséder une déclinaison break, baptisé ici Avant, que je trouve personnellement plus réussie esthétiquement. La berline allemande est aussi à l’aise sur routes sinueuses pour enchaîner les virages que sur voies rapides à avaler les kilomètres, ce qui fait de l’A6 e-tron un choix équilibré.

L’Audi A6 Avant e-tron à l’essai // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Lotus Emeya

Avec près de 918 ch dans sa version la plus poussée, la Lotus Emeya offre des accélérations (presque) aussi fulgurantes qu’une Model S Plaid. Un peu moins performante sur le terrain de l’autonomie, elle se rattrape grâce à sa recharge éclair de 420 kW. Elle peut ainsi passer de 10 à 80 % de batterie en seulement 15 minutes. Aucune voiture électrique ne fait mieux actuellement.

La Lotus Emeya (2023) // Source : Lotus

Voici un tableau récapitulatif des alternatives à la Tesla Model S :

Caractéristiques Tesla Model S Porsche Taycan Audi A6 e-tron Lotus Emeya Dimensions (L x l x h) 5,02 m x 1,99 m x 1,43 m 4,96 m x 1,97 m x 1,38 m 4,93 m x 1,92 m x 1,49 m 5,14 m x 2,07 m x 1,46 m Puissance 670 ch – 1 020 ch 408 ch – 1 034 ch 285 ch – 503 ch 612 ch – 918 ch 0 à 100 km/h 2,1 s – 3,2 s 2,2 s – 4,8 s 3,9 s – 7,0 s 4,1 s – 2,8 s Capacité batterie ~110 kWh 82,3 kWh – 97 kWh 76 kWh – 95 kWh 99 kWh Autonomie (WLTP) 600 – 634 km 556 – 638 km 557 – 750 km 485 – 580 km Puissance de recharge max. 250 kW 320 kW 270 kW 420 kW Recharge (10 à 80%) < 30 min 18 min 21 min 15 min Prix (à partir de) 109 990 € 106 500 € 66 420 € 109 690 €

Les meilleures alternatives au Tesla Model X

Le Tesla Model X (2021) // Source : Tesla

Version SUV de la Tesla Model S, on peut faire au Model X exactement les mêmes reproches qu’avec la berline. Sans plus tarder, voici notre sélection d’alternatives.

Volvo EX90

Le Volvo EX90 incarne à la perfection ce que doit être le fleuron d’une marque : un design statutaire, du raffinement et des watts sous le pied droit. En l’occurrence, le grand SUV suédois cumule un look sympathique à un habitacle noble et des performances flatteuses avec 517 ch dans la version la plus poussée. Comptez jusqu’à 619 km d’autonomie (WLTP).

Le Volvo EX90 (2025) // Source : Thomas Antoine pour Volvo

Xpeng G9

Si le Xpeng G6 est l’anti-thèse du Tesla Model Y, alors le G9 est celle du Model X. Il revendique une autonomie maximale de 570 km et puissance de charge pouvant culminer à 300 kW. Le SUV chinois frappe fort sur les prix : dès 59 990 €.

Xpeng G9 à l’essai // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Kia EV9

Le mastodonte de Kia, c’est bien l’EV9. Le SUV coréen laisse le choix entre deux motorisations, propulsion de 204 ch et transmission intégrale de 385 ch. Il ne s’agit donc pas de l’alternative la plus véloce, mais cela lui permet de revendiquer une autonomie de 563 km dans le meilleur des cas. Idéal pour ceux recherchant un SUV électrique 7 places, sans se soucier des performances.

Le Kia EV9 (2024) // Source : Kia

Voici un tableau récapitulatif des alternatives à la Tesla Model X :

Caractéristiques Tesla Model X Volvo EX90 Xpeng G9 Kia EV9 Dimensions (L x l x h) 5,06 m x 1,99 m x 1,68 m 5,05 m x 1,96 m x 1,74 m 4,89 m x 1,94 m x 1,68 m 5,01 m x 1,98 m x 1,76 m Puissance 670 ch – 1 020 ch 279 ch – 517 ch 313 ch – 551 ch 204 ch – 385 ch 0 à 100 km/h 2,6 s – 3,9 s 4,9 s – 8,4 s 3,9 s – 6,4 s 5,3 s – 9,4 s Capacité batterie ~110 kWh 104 kWh – 111 kWh 78,4 kWh – 98 kWh 99,8 kWh Autonomie (WLTP) 543 – 576 km 606 – 619 km 460 – 570 km 505 – 563 km Puissance de recharge max. 250 kW 250 kW 300 kW 350 kW Recharge (10 à 80%) < 30 min 30 min 20 min 24 min Prix (à partir de) 114 990 € 89 500 € 59 990 € 78 000 €

