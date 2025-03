Lecture Zen Résumer l'article

Smart dévoile enfin les prix officiels de son nouveau SUV #5. Disponible à partir de 46 600 €, il est légèrement plus cher que son grand rival le Tesla Model Y, mais affiche des caractéristiques encore plus alléchantes.

On commençait à s’impatienter. Sept mois après la présentation officielle, Smart a enfin dévoilé le 22 mars 2025 les prix officiels (et français) du #5. Ce nouveau modèle est vendu comme « le plus polyvalent » du constructeur chinois et pour cause, celui-ci mesure 4,70 m de long, pour 1,92 m de large et 1,71 m de haut. Inutile de préciser qu’il s’agit donc du modèle Smart le plus grand de l’histoire de la marque.

Le Smart #5 a fort à faire puisqu’il se positionne en tant que concurrent direct du Tesla Model Y, que Numerama a pris en main il y a peu. Cependant, le SUV sino-allemand n’a pas à rougir avec une fiche technique même plus pointue que celle de l’Américain.

Le Smart #5 se distingue par son look

Avant même de parler de la technique, attardons-nous sur le design de ce nouvel #5 qui en vaut le détour. Un peu à l’image des Land Rover Defender, le SUV électrique affiche une silhouette cubique. Les surfaces n’en restent pas moins planes, aidées par les poignées de portes escamotables. La face avant se distingue par une bande LED agrémentée de « diodes ». Une signature que l’on retrouve également à l’arrière. Le #5 joue la carte du baroudeur et c’est appréciable comparé au reste de la production.

Le nouveau Smart #5 (2025). // Source : Smart

À l’intérieur, on remarque bien l’empreinte Mercedes (logique, car ils l’ont dessiné) avec ces trois écrans en enfilade occupant l’intégralité de la planche de bord, comme sur la nouvelle CLA électrique. D’ailleurs, la console centrale du #5 est quasiment identique à celle de la berline allemande. L’habitabilité promet d’être excellente grâce à un empattement de 2,90 m, tandis que le coffre annonce un volume de 630 litres auquel s’ajoute 72 litres de coffre avant. Par ailleurs, le SUV revendique pas moins de 34 espaces de rangement à bord. De quoi vider les poches de tous les passagers.

Le nouveau Smart #5 (2025). // Source : Smart

Une fiche technique alléchante

Deux capacités de batteries sont disponibles : une première de 76 kWh (LFP) offrant 465 km (WLTP) et une seconde de 100 kWh (NMC) permettant de rouler jusqu’à 590 km (WLTP). Là-dessus, le Model Y fait un peu mieux.

En revanche, le domaine où le nouveau Smart #5 se distingue notamment de son grand rival, est bien la recharge : 15 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie. Une prouesse rendue possible par son architecture 800 V et une puissance de charge de 400 kW. Si les bornes pouvant délivrer une telle puissance sont encore rares, celles de 350 kW pourraient tout de même limiter l’attente aux environs des 18 minutes. Sur la petite batterie, restée en 400 V, la recharge est bridée à 150 kW et demande 30 minutes dans le même exercice.

Le nouveau Smart #5 (2025). // Source : Smart

Côté motorisations, le Smart #5 est décliné dans des versions propulsion de 340 ch ou 363 ch et en une version transmission intégrale forte de 587 ch. Avec cette dernière, le 0 à 100 km/h est expédié en 4,9 s.

Un peu plus de 46 000 € pour le Smart #5

Le Smart #5 soigne son entrée sur le marché avec des prix relativement attractifs pour le segment. Le SUV électrique est disponible à partir de 46 600 € en version propulsion et grimpe à 57 600 € pour le modèle le plus haut de gamme. Le Model Y fait également un peu mieux sur ce terrain-là, et profite notamment de sa fabrication en Allemagne pour bénéficier du bonus écologique. Le #5 étant produit en Chine, ne comptez pas dessus. Cependant, les prestations de ce dernier pourraient faire pencher la balance en sa faveur.

Les commandes ouvriront au mois de juin prochain pour des premières livraisons prévues dans la foulée à l’été 2025.

