Maintenant que Lotus est bien lancé sur le créneau du 100 % électrique avec son SUV Eletre, la marque annonce la version berline sportive nommée Emeya.

Même couleur de lancement, même style de design extérieur, il n’a pas été facile de distinguer les deux modèles (Emeya et Eletre) au réveil ce vendredi 8 septembre. Pourtant, c’est bien un second et nouveau modèle que Lotus vient d’officialiser pour compléter sa gamme de voitures électriques. La face arrière aide plus facilement à distinguer les deux.

Après le premier SUV électrique qui a fait bondir tous les fans historiques de Lotus, la marque revient une berline sportive GT à 4 portes, enfin une Hyper-GT selon le terme consacré. Pas certain que cela suffise à réconcilier les supporters de la marque avec ce nouveau modèle, mais c’est un nouveau pas pour enterrer la hache de guerre.

Des performances électriques toujours élevées

La voiture n’est pas nommée Hyper-GT pour rien. Les performances électriques de l’Emeya sont impressionnantes. La future Lotus Emeya affiche 675 kW de puissance en pic, soit environ 918 ch, dans sa version à transmission intégrale. Le couple annoncé flirte avec les 1000 Nm (985 Nm pour être exact). On peut imaginer qu’il se cache derrière ce chiffre une architecture à 3 moteurs, comme sur le Lotus Eletre R.

Lotus Emeya // Source : Lotus

L’accélération du 0 à 100 km/h est rapide avec moins de 2,8 secondes. La vitesse maximale de l’Emeya est bridée à 256 km/h. Tout est réuni par Lotus pour proposer une voiture performante et plaisante à conduire pour les amateurs du genre.

Une batterie de 102 kW et de la recharge ultra-rapide

La batterie implantée dans l’Emeya est sensiblement plus petite que celle du SUV Eletre : 102 kWh de capacité contre 112 kWh pour le premier modèle Eletre. Dans les deux cas, cette taille de batterie est bien suffisante pour offrir une autonomie confortable. Lotus n’a pas encore communiqué de chiffres précis à ce sujet pour l’Emeya, mais si l’Eletre R est homologué pour 490 km, cette berline devrait pouvoir au moins atteinte ce résultat, malgré une batterie plus petite.

Intérieur technologique et durable de la Lotus Emeya // Source : Lotus

Lotus communique surtout plus largement sur ses capacités de recharge. Avec la possibilité de récupérer 150 km d’autonomie en seulement cinq minutes de charge rapide, grâce à un chargeur rapide de 350 kW DC.

Un travail sur l’aérodynamisme

L’aérodynamique est au cœur de la conception de l’Emeya. À l’avant, la calandre active et le déflecteur d’air actif optimisent les flux d’air et le refroidissement des batteries. Un système qui a déjà adopté pour le SUV Eletre et qui semble lui réussir.

Lotus Emeya // Source : Lotus

À l’arrière, le diffuseur et l’aileron contribuent à une tenue de route extrêmement stable à haute vitesse. Même s’il est peu probable qu’elle tourne régulièrement sur des circuits, c’est dans l’ADN de la marque de travailler le modèle dans cet objectif. Les suspensions, comme le freinage, doivent également offrir des performantes élevées.

Pour le groupe Geely, La Lotus Emeya doit incarner une forme d’excellence en matière de véhicules électriques haut de gamme. C’est un mariage entre : performances élevées, design audacieux et technologies avancées. Avec son lancement prévu en 2024, l’Emeya est déjà prête à venir chasser sur les terres de la Porsche Taycan ou de l’Audi e-tron GT.

