Dans une vidéo expliquant les détails du nouveau Tesla Model Y par ses ingénieurs, on peut apercevoir pendant un bref instant une voiture cachée sous une bâche. Mais quel est donc ce mystérieux modèle ?

Avec le lancement du nouveau Model Y, Tesla communique sur le restylage de son SUV best-seller. Dans sa dernière vidéo, en date du samedi 8 février 2025, les ingénieurs du constructeur américain expliquent dans le détail ce qui a changé sur cette nouvelle mouture.

Et il y a un détail, justement, qui nous a sauté aux yeux, alors qu’il n’a en revanche rien à voir avec le SUV restylé. En effet, lorsque le chef du design chez Tesla, Franz, parle de la refonte de l’identité visuelle du Model Y, on peut apercevoir dans le fond de la pièce un mystérieux véhicule.

La Tesla pas chère sous une bâche ?

Quelle est donc cette voiture cachée sous une housse de protection ? La question nous intrigue d’autant plus que, sur tous les véhicules que l’on peut voir apparaître à l’écran pendant la vidéo, ce mystérieux véhicule est bien le seul recouvert d’une bâche.

Un véhicule est caché chez Tesla. // Source : Tesla via YouTube

Serait-ce la future Tesla abordable que le constructeur veut nous cacher ? Pour rappel, ce projet est finalement revenu sur le devant de la scène pendant la présentation des résultats annuels de la marque, avec une fenêtre de lancement au premier semestre de cette année. Cependant, on ignore quelle forme aura ce futur modèle, les hypothèses sont donc multiples.

Pas de rétroviseurs sur la voiture

Quand on observe dans le détail, on remarque que le véhicule caché ne possède pas de rétroviseurs. La housse de protection a bien des emplacements prévus pour, mais ils ne semblent pas remplis. À noter que le Cybercab, ou Robotaxi de Tesla, n’en possède pas non plus étant donné qu’il est dédié à la conduite autonome. Il pourrait donc très bien s’agir de celui-ci.

Un mystérieux véhicule dissimulé chez Tesla. // Source : Tesla via YouTube

Pourquoi cacher un véhicule qui a déjà été présenté ? D’autant que, sur le second et dernier plan où l’on aperçoit la voiture camouflée, un autre véhicule ressemblant également au Cybercab, avec la même couleur, pointe le bout de sa calandre. Sachant que la future Model 2 ou Model « Q » reprendrait des technologies du taxi autonome, il se peut qu’elle en reprenne aussi la base technique.

Autant de questions auxquelles nous n’avons pas les réponses. Une chose est sûre, il devrait bien y avoir du nouveau chez Tesla cette année.

