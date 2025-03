Lecture Zen Résumer l'article

À la toute fin de l’année 2022, on prenait livraison de notre Tesla Model Y Propulsion. Après un peu plus de deux ans, la barre des 60 000 kilomètres a été franchie. Comment a-t-elle vieilli ? La batterie est-elle dégradée ? Qu’a-t-elle coûté en entretien, en charge à la maison et en déplacement ? Est-ce le bon moment pour la revendre ? C’est l’heure du bilan.

Au printemps 2025, une Tesla Model Y a tout d’une voiture quelconque tant il s’en est vendu depuis quelques années. Bien entendu, la tendance actuelle va probablement faire de 2025 une année où les ventes ne seront pas au beau fixe pour la firme d’Elon Musk, mais cela n’effacera pas le parc gigantesque créé en 2022, 2023 et 2024 en Europe.

En décembre 2022, on prenait possession de notre Tesla Model Y Propulsion dans les conditions classiques d’un achat de Tesla : sur un gigantesque parking, où tout est impersonnel et l’expérience quasiment faite pour vous dégoûter d’être là. Ça n’a pas gâché la suite, fort heureusement.

On va revenir en détail sur ce qu’a coûté notre Tesla Model Y sur ses 60 000 premier kilomètres, notamment en électricité et en entretien, pour tenter de déterminer un coût total de possession après un peu plus de deux ans. Ensuite, on verra si elle nous satisfait toujours après la période de lune de miel, ou si ses défauts font que l’on voudrait s’en séparer. Enfin, on regardera du côté du marché de l’occasion les prix de vente des Tesla Model Y, pour voir si la dépréciation est acceptable, ou si au contraire elle est tellement énorme qu’il vaut mieux la garder pour le moment.

Pour rappel, on avait déjà dressé un bilan en début d’année 2024 après 30 000 kilomètres, que vous pouvez retrouver ici.

Ce que coûte une Tesla Model Y sur 60 000 kilomètres

À la fin de l’année 2022, une Tesla Model Y Propulsion ne coûtait pas vraiment le même prix qu’aujourd’hui. Dans mon cas, pour une Model Y Propulsion noire, intérieur blanc, avec attelage, la facture s’élevait à 53 730 euros —aujourd’hui, ce serait autour de 48 000 euros, et au plus bas, c’était autour de 40 000 euros —. C’est souvent ce qu’il faut accepter avec Tesla, potentiellement payer sa voiture quelques milliers d’euros de plus parce que le moment n’est pas idéal. Tant mieux pour ceux qui achètent au plus bas, tant pis pour ceux qui, comme moi, achètent au mauvais moment.

Outre le prix d’achat, on a acheté un jeu de roues hiver pour 2 000 euros, sans quoi il n’y a pour ainsi dire aucune dépense liée à l’entretien. Les pneus (été et hiver) sont toujours ceux d’origine, et les seuls coûts d’usage sont ceux de l’électricité pour charger la voiture, à la maison comme en déplacement.

Une recharge chez Ionity pour cette Tesla Model Y // Source : Bob JOUY pour Numerama

La consommation moyenne affichée sur la voiture est de 178 Wh/km, mais en comptant les pertes pendant la recharge, le pré-conditionnement et la consommation fantôme, la consommation à la prise est plutôt probablement autour de 200 Wh/km (soit 12 % de plus). Au total, ce sont donc autour de 12 000 kWh qui ont été consommés jusqu’à présent, avec une répartition de 53 % en charge rapide, et 47 % en charge en courant alternatif.

On a chargé seulement 2 500 kWh à la maison, ayant profité notamment des charges gratuites au travail pendant un certain temps (1 200 kWh). Avec un contrat EDF Tempo, le coût moyen du kWh de charge est d’environ 0,13 €, ce qui fait un coût de 325 euros environ pour la charge à la maison, qui a permis de parcourir au moins 12 500 kilomètres. Ainsi, le coût moyen en chargeant chez soi est de 2,6 €/100 km.

Hors de la maison, la situation est assez singulière puisqu’on bénéficie toujours de Supercharge gratuite, expliquant notamment pourquoi la voiture a autant chargé sur les chargeurs rapides. En réalité, on a dépensé moins de 400 euros pour parcourir les 60 000 kilomètres, ce qui fait un coût moyen pour rouler d’environ 0,65 €/100 kilomètres. Évidemment, ce n’est pas représentatif, et il faut donc imaginer les Superchargeurs payants, autour de 0,35 €/kWh. Ainsi, le coût associé aux Superchargeurs serait d’environ 2 200 euros, amenant le coût total pour 60 000 kilomètres à 2 600 euros. Dans ce cas, le coût moyen serait de 4,30 €/100 km, ce qui est assez élevé, mais logique compte tenu de l’usage intensif de la charge rapide.

Pour un usage plus réaliste, avec une écrasante majorité de charges à la maison, le coût serait en dessous des 3 €/100 km probablement. Au final, si nos Supercharges étaient payantes, le coût total du véhicule après 60 000 kilomètres serait de 56 330 euros (et en réalité plutôt 54 130 euros), ce qui veut dire que le coût d’utilisation représente seulement 4,6 % du coût total.

En véhicule thermique comparable — pas forcément équivalent, car c’est difficile à trouver —, on peut considérer un coût d’achat de 40 000 euros, donc bien plus bas, mais le coût d’utilisation sera bien plus élevé sur 60 000 kilomètres. En prenant la moyenne des véhicules essence (6,8 litres aux 100 km) et la moyenne actuelle des prix du carburant (1,80 €/l), le coût pour 60 000 kilomètres arrive à 7 350 euros. C’est cinq fois plus (12,25 €/100 km) cher que de recharger la Tesla Model Y à la maison.

On arriverait donc à 47 350 euros, sans compter les entretiens périodiques nécessaires, ce qui reste inférieur à notre Model Y Propulsion, mais qui a coûté presque 14 000 euros de plus. Une voiture thermique coûte autour de 2 500 euros de plus par an, donc selon la différence de prix d’achat, vous saurez au bout de combien de temps les courbes se croisent. Dans notre cas, cela ne rentre pas en ligne de compte : on n’imagine pas reprendre un jour une voiture thermique.

Outre les coûts d’usage qui sont relativement bas, la Model Y est-elle une bonne voiture au quotidien ? Parlons de l’expérience après avoir parcouru plusieurs pays d’Europe à son volant, et expérimenté toutes les saisons.

L’expérience de la Model Y au quotidien

Plus de deux ans après la livraison, notre Tesla Model Y tient encore toutes ses promesses. L’avantage d’une Tesla face aux autres véhicules reste aujourd’hui encore bien présent : application mobile, clé sur smartphone, expérience à bord, interface utilisateur, fluidité, réactivité sous la pédale, conduite à une pédale, simplicité en grands trajets ou encore espace de coffre gigantesque sont quelques-uns des points forts de cette Model Y qui reste aujourd’hui la référence du segment.

Les améliorations quasiment mensuelles grâce aux mises à jour logicielles sont tellement habituelles que l’on y prête plus attention, bien que ce soit important de le souligner puisque ce n’est pas forcément le cas chez beaucoup d’autres constructeurs. Malheureusement, tout n’est pas tout rose puisque les mises à jour sont parfois synonymes de régression, en particulier au niveau de l’Autopilot. Depuis de nombreuses années, son développement en Europe est arrêté, alors que les fonctionnalités liées à la conduite autonome continuent de progresser drastiquement en Amérique du Nord, et désormais en Chine où le FSD est arrivé. On a déjà évoqué l’état de l’Autopilot ici, et le constat est toujours le même.

On accepte donc de rouler avec l’Autopilot en faisant mine de supporter son côté imparfait, et il faut donc s’y adapter. Ça passe notamment par la gestion de la vitesse à la pédale plutôt que de laisser faire la voiture pour s’affranchir des mauvaises informations liées aux panneaux, ou encore se prévenir des freinages fantômes. Mais quoi qu’il en soit, force est de constater que l’Autopilot reste un système de maintien dans les lignes extrêmement efficace sur voie rapide et ailleurs, dès qu’il y a des lignes blanches au sol.

Une Tesla Model Y sous la neige // Source : Bob JOUY pour Numerama

En terme de fiabilité, cette Tesla Model Y n’est pas parfaite, bien que l’on ait rien dépensé en entretien. Après 50 000 kilomètres, quelle ne fut pas notre surprise en plein trajet de devoir nous arrêter brusquement avec un diagnostic clair : il faut remplacer le moteur. Bizarrement, on a pu continuer à rouler en mode dégradé pendant quelques semaines, avec une contrainte tout de même : une vitesse maximale de 101 km/h. Le retour de vacances a été plus long que prévu… Bien entendu le remplacement a été pris en garantie, et l’opération n’a duré qu’une journée, mais c’est tout de même important de préciser la réalité des choses : les Tesla ne sont pas exemptes de pannes — et on a aussi l’exemple d’un moteur avant de Model X qui était HS en 2023.

Au final, on reste très satisfait de notre Model Y, et s’il fallait changer de véhicule, ce serait simplement pour la nouvelle Model Y restylée, et non pas pour une autre marque. Le fait est que sur les piliers de la voiture électrique que sont l’autonomie, la consommation, l’agrément de conduite, la dotation de série et le prix, rien n’arrive à détrôner le best-seller de Tesla. Et ne serait-ce pas le bon moment pour la remplacer maintenant que la nouvelle Model Y est disponible ?

Revendre une Model Y : bonne ou mauvaise idée

Vous avez peut-être remarqué que le nombre de Tesla sur leboncoin a explosé récemment, ce qui veut dire que pour sortir du lot et donc être attractif pour les potentiels acheteurs, il faut être bien placé en termes de tarif. Plus clairement dit : il faut brader sa Model Y pour la vendre rapidement. Si vous êtes vendeurs, c’est un constat que vous n’aimerez pas lire, mais si vous êtes acheteurs, c’est le bon moment pour faire des affaires.

En effet, les propriétaires de Model Y de 2023 et avant qui ont envie de basculer sur le nouveau modèle ont généralement seulement deux choix : le premier est de la faire reprendre par Tesla, et le second est la vente entre particulier. L’avantage de la faire reprendre par Tesla est la simplicité, mais ce sera à condition d’accepter une valeur de reprise bien inférieure au marché.

En pratique, pour notre Model Y de 2022 payée presque 54 000 euros, Tesla en propose moins de 25 000. Entre particulier, on peut estimer un prix de vente plutôt compris entre 30 000 et 33 000 euros, ce qui est bien mieux. Toutefois, subir une dépréciation de plus de 20 000 euros en deux grosses années reste énorme, surtout si l’on compare à la belle époque où rouler en Tesla neuve tous les semestres était quasiment gratuit.

Fort heureusement, le prix du neuf a baissé, ce qui fait que vendre son ancienne Model Y à 30 000 euros et en racheter une neuve coûte au final entre 12 000 et 15 000 euros. C’est beaucoup, et ça peut même être trop compte tenu des changements apportés. Il n’y a pas un bond au niveau de l’autonomie, ni de prouesses liées à la charge rapide. Il s’agirait donc d’un changement mineur, comme passer d’un iPhone 14 à un iPhone 16 par exemple.

Qui plus est, les garanties actuelles font que notre Model Y est toujours couverte (80 000 km ou 4 ans pour l’ensemble du véhicule, et 160 000 km ou 8 ans pour le groupe motopropulseur), on reste donc tranquille face aux éventuels soucis à venir. Dans tous les cas, imaginer changer de voiture pour prendre la nouvelle Model Y montre que l’on est tout de même extrêmement satisfait du SUV de Tesla, malgré la récente dynamique qui pourrait pousser les anciens clients à vouloir aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs.

La Tesla Model Y est-elle validée ?

Au final, la Tesla Model Y est bien entendu validée, et les seuls regrets que l’on peut avoir ne sont pas liés à la voiture, mais plutôt au timing d’achat. Oui, on aurait pu choisir un moment plus opportun pour l’acheter, mais ce genre de choses ne se sait qu’a posteriori, et si l’on attend toujours une baisse pour acheter, il est probable que l’on reste piéton plus longtemps que prévu.

C’est un fait avec Tesla, l’acceptation du yo-yo des prix est obligatoire, et jusqu’à peu, c’était probablement le plus gros point négatif de la marque. Malheureusement, son PDG Elon Musk est désormais trop connu pour ses prises de positions au mieux controversées, et au pire inacceptables. Nul doute que pour certains clients potentiels, c’est désormais lui qui est le point faible de la firme pionnière au niveau des voitures électriques.

Mais si l’on considère la Tesla Model Y pour ce qu’elle est en tant que véhicule, sans considérer l’homme à la tête de la marque, elle reste encore en 2025 la référence du marché… à tel point que si l’on changeait, ce serait pour en reprendre une neuve.

