Tesla commence à déployer une mise à jour qui amène de nombreuses fonctionnalités. La 2024.26 permet une gestion fine de la charge et ajoute YouTube Music et Amazon Music, entre autres nouveautés.

Gloire à Saint-Elon, les prières de ses Fidèles ont été entendues ! Dans une mise à jour en cours de déploiement aux États-Unis depuis le 3 juillet 2024, numérotée 2024.26, une fonctionnalité attire particulièrement notre attention : la gestion fine de la charge planifiée. En d’autres termes, d’après la note de mise à jour proposée par Tesla, vous pourrez choisir quand le véhicule est en charge et quand il doit stopper sa charge.

« Depuis le menu repensé ou l’application mobile Tesla, planifiez la charge ou le préconditionnement de votre véhicule. Vous pouvez sélectionner un emplacement, programmer la charge une seule fois, répéter à des heures spécifiques ou des jours de la semaine, et également contrôler le début et la fin de la charge. Pour programmer votre charge et le préconditionnement, appuyez sur Contrôles > Planification. »

La programmation de la charge par Tesla // Source : Capture d’écran Numerama

Pourquoi c’est une avancée que nous saluons avec autant d’enthousiasme ? Eh bien parce que cela permet de profiter, en France, des heures creuses pour charger sa voiture sans avoir à passer par des applications tierces, qui ne garantissent pas un succès à 100 % de l’opération — notre tutoriel complet pour configurer ces options en témoigne.

L’offre Tempo d’EDF, par exemple, qui est la plus adaptée aux propriétaires de voitures électriques, offre une réduction massive du prix de l’électricité en heures creuses. En revanche, si la charge dépasse le début des heures pleines, la facture peut être salée en jour rouge, où le Kw est facturé le quadruple de son prix normal.

Contrairement à d’autres constructeurs, Tesla ne proposait pas une gestion fine de la charge dans ses options. Il fallait choisir, sans véritable raison, entre une heure de début programmée ou une heure de fin programmée, sans possibilité de sélectionner les deux en même temps. La mise à jour de juillet corrige ce gros défaut, qui va faciliter la vie aux propriétaires de Tesla et leur permettra de faire des économies.

D’autres fonctions attendues dans la mises à jour 2024.26 de Tesla

Cette fonctionnalité que nous trouvons centrale ne sera pas la seule de la mise à jour 2024.26, à en croire la note de mise à jour.

Les Tesla obtiennent YouTube Music // Source : Capture d’écran Numerama

YouTube Music : ajout de YouTube Music et accès à plus de 100 millions de chansons avec YouTube Music Premium.

: ajout de YouTube Music et accès à plus de 100 millions de chansons avec YouTube Music Premium. Amazon Music : ajout d’Amazon Music et accès à des millions de chansons et podcasts sans publicité pour les membres Amazon Prime.

: ajout d’Amazon Music et accès à des millions de chansons et podcasts sans publicité pour les membres Amazon Prime. Contrôles parentaux : limites de vitesse et options de sécurité configurables avec un code PIN.

: limites de vitesse et options de sécurité configurables avec un code PIN. Navigation vers des sous-destinations : sélection de sous-destinations spécifiques, comme le terminal d’un aéroport.

: sélection de sous-destinations spécifiques, comme le terminal d’un aéroport. Prévisions météo et qualité de l’air : conditions météorologiques locales et indices de qualité de l’air affichés.

: conditions météorologiques locales et indices de qualité de l’air affichés. Correctifs de sécurité

Mises à jour cosmétiques et nouvelles versions de quelques jeux

Comme à chaque fois qu’une mise à jour est déployée chez Tesla, il faudra s’armer de patience pour la voir débarquer sur son véhicule. À l’heure où ces lignes sont écrites, moins de 0,1 % du parc américain avait reçu la précieuse mise à jour, signe qu’elle cible pour le moment une flotte réduite. Sa disponibilité mondiale et massive n’a pas été communiquée par Tesla.

