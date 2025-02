Lecture Zen Résumer l'article

Ce début d’année 2025 a vu arriver de nouveaux prix pour l’électricité, que ce soit au niveau des offres de marché ou des tarifs réglementés. Si certains augmentent, d’autres baissent fortement, ce qui peut redistribuer un peu les cartes. Alors que l’offre Zen fixe était intéressante il y a quelques mois, qu’en est-il aujourd’hui face à EDF Tempo ? Faisons le bilan après la publication des nouveaux tarifs.

Il y a quelques semaines seulement, on vous parlait de l’intérêt de l’offre Zen Fixe d’EDF face à Tempo, qui permettait d’économiser de précieux euros tout en s’affranchissant des contraintes liées aux jours rouges, où l’électricité est hors de prix en heures pleines. Comme indiqué alors, une mise à jour des tarifs d’électricité était attendue pour le premier février, et c’est chose faite.

Dans le même temps, EDF a utilisé tout son stock de jours rouges pour la saison Tempo, ce qui veut dire qu’il n’y en aura pas avant la fin de l’automne 2025, ce qui laisse de nombreux mois pour user et abuser des tarifs plus doux des jours blancs et bleus.

On peut donc revenir sur les changements qui ont eu lieu au 01/02/2025, tant sur les offres de marché que sur les tarifs réglementés. Entre augmentations pour certains, diminutions pour d’autres et changements d’options pour les clients les plus avertis, voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux prix de l’électricité.

Une évolution à la baisse des tarifs réglementés

Au premier février 2025, EDF a mis à jour sa grille tarifaire des offres réglementées, notamment pour répondre à une diminution des prix de l’électricité sur les marchés. Pour faire simple, les prix ont été divisés quasiment par trois sur des périodes comparables en seulement deux ans.

Si l’on se rappelle bien, les prix n’ont fait qu’augmenter depuis début 2024 pour les particuliers, avec des hausses en février et en novembre, donc une baisse arrive comme une agréable surprise à laquelle on n’est plus vraiment habitués.

Comparatif des prix spot des semaines 48, 49 et 50 en 2024 à gauche et 2022 à droite // Source : RTE

Cette baisse intervient quelques semaines après que RTE a publié un rapport indiquant que la production française d’électricité a atteint son plus haut niveau depuis 5 ans, donc autant dire que tous les voyants sont au vert pour le réseau d’électricité national. EDF précise d’ailleurs que le renforcement des capacités de production nucléaire (clairement visibles) et hydraulique sont elles aussi en lien avec la baisse de prix.

Cette baisse des prix sur les marchés est à mettre en face de deux augmentations qui sont d’une moindre ampleur : la fin du bouclier tarifaire et l’augmentation des coûts d’acheminement. En somme, la baisse des prix de l’énergie est bien plus importante que ces deux augmentations, et le résultat pour le client final est bel et bien une baisse des prix du kilowattheure.

Mais comme le prix TTC d’un kilowattheure est composé de nombreux facteurs, la baisse n’est pas la même pour tous les tarifs. En l’occurrence, pour les trois offres du tarif réglementé, voici les prix au 01/02/2025 :

Option Base : baisse de 20 % (0,2516 €/kWh → 0,2016 €/kWh)

Option Heures Creuses : baisse de 21 % en heures pleines (0,27 €/kWh → 0,2146 €/kWh) et 18 % en heures creuses (0,2068 €/kWh → 0,1696 €/kWh)

Pour l’option Tempo, c’est un peu plus compliqué, voici donc un tableau récapitulatif des baisses selon les couleurs des jours :

Tarif Bleu HC Bleu HP Blanc HC Blanc HP Rouge HC Rouge HP Évolution -0,6 % -3,5 % -2,6 % -5,4 % -3,2 % -12,9 %

Globalement en Tempo, il faut s’attendre à une différence négligeable sur la facture, puisqu’en contrepartie de la baisse des tarifs du kilowattheure, le prix mensuel des abonnements a augmenté d’environ 1 €.

Si la baisse est bien réelle pour les offres au tarif réglementé, les offres de marché de leur côté subissent de plein fouet la fin du bouclier tarifaire.

Les offres de marché ne sont plus compétitives en 2025

Si l’offre Zen fixe avait beaucoup d’intérêt en janvier 2025, un petit mois plus tard, ce n’est plus vraiment le cas, surtout face à Tempo. Elle conserve toutefois un avantage face aux options Base et Heures Creuses.

Zen Fixe Option Base : augmentation de 9 % (0,1753 €/kWh → 0,1906 €/kWh)

Zen Fixe Option Heures Creuses : augmentation de 8 % en heures pleines (0,1876 €/kWh → 0,2028 €/kWh) et 10 % en heures creuses (0,1456 €/kWh→ 0,1608 €/kWh)

L’augmentation des tarifs de l’offre Zen Fixe rend l’option Tempo bien plus intéressante, puisque tous les jours bleus et blancs sont moins chers que n’importe quelle option Zen Fixe. Comme il n’y a plus de jours rouges avant la fin du mois de novembre, vous êtes certain d’être gagnants en Tempo pendant une dizaine de mois.

Les autres offres de marché d’EDF sont toujours disponibles, mais ne sont pas du tout intéressantes, comme vous pourrez le voir en affichant les tarifs.

Zen Online : Option base à 0,2455 €/kWh, Option Heures Creuses à 0,2622 €/kWh en heures pleines et 0,2048 €/kWh en heures creuses.

Zen Week-End Plus : Option WE + jour choisi à 0,2930 €/kWh en semaine et 0,2173 €/kWh le week-end et le jour choisi, Option Heures Creuses + WE + jour choisi à 0,3041 €/kWh en heures pleines semaine et 0,2250 €/kWh le reste du temps.

Zen Week-End : Option Week-End à 0,2804 €/kWh en heures semaine et 0,2084 €/kWh en heures week-end, Option Heures Creuses + WE à 0,2960 €/kWh en heures pleines et 0,2194 €/kWh en heures creuses et le week-end, et Option Flex à 0,1948 €/kWh en heures creuses jour éco, 0,2852 €/kWh en heures pleines jour éco et heures creuses jour sobriété, et enfin 0,7715 €/kWh en heures pleines jour sobriété.

Vert Électrique : Option base à 0,2575 €/kWh, Option Heures Creuses à 0,2771 €/kWh en heures pleines et 0,2138 €/kWh en heures creuses

Vert Électrique Week-End : Option Week-End à 0,2810 €/kWh en heures semaine et 0,2089 €/kWh en heures week-end, Option Heures Creuses + Week-End à 0,2969 €/kWh en heures pleines semaine et 0,22 €/kWh en heures creuses semaine et le week-end.

Vert Électrique Auto : Option Heures Creuses à 0,3106 €/kWh en heures pleines et 0,1756 €/kWh en heures creuses

Vert Électrique Régional : Option base à 0,2640 €/kWh, Option Heures Creuses à 0,2922 €/kWh en heures pleines et 0,2056 €/kWh en heures creuses

Chez EDF donc, les offres de marché n’ont pour le moment plus aucun intérêt financier, et la hausse des taxes a rendu les offres de marché des autres fournisseurs d’énergie également moins compétitives face aux tarifs réglementés d’EDF. Il reste encore certaines offres moins chères que le tarif bleu d’EDF, mais la différence est infime. Par exemple, chez la bellenergie, on retrouve des prix plus bas de 4 % environ par rapport au tarif base et heures pleines d’EDF.

Quelle offre d’électricité choisir en 2025 ?

Vous l’aurez probablement compris, à la manière de ce que j’ai fait dans les derniers jours de janvier, basculer vers EDF Tempo est ce qui a le plus de sens actuellement. Beaucoup craignent les jours rouges avec un tarif en heures pleines exorbitant, mais au moment d’écrire ces lignes début février 2025, ils ont tous été consommés.

Par conséquent, jusqu’à l’arrivée des prochains jours rouges à l’automne 2025, les tarifs Tempo sont imbattables. Pour les lecteurs qui auraient peur de ne pas pouvoir sortir d’une offre quand ils le souhaitent, n’ayez crainte : il n’y a ni engagement, ni frais de résiliation, et les seuls frais de changement d’offre tarifaire sont de 1,45 € hors taxes (1,74 € TTC).

Notez enfin que les offres de marché peuvent être révisées à n’importe quel moment, là où les offres au tarif réglementé le sont moins fréquemment. À titre d’exemple, les tarifs de l’offre Zen Fixe ont déjà été revus deux fois depuis le début de l’année (1er janvier, et 1er février).

