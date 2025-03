Lecture Zen Résumer l'article

Donald Trump appelle les partisans MAGA à montrer leur soutien envers Elon Musk et Tesla. Pour l’exemple, il annonce acheter l’un des véhicules de la marque.

Le président américain Donald Trump a surpris en informant sur son réseau Truth Social le 10 mars qu’il allait acheter une nouvelle Tesla pour soutenir Elon Musk. Il encourage indirectement ses soutiens à en faire de même. Venant d’un président qui ne porte absolument pas la voiture électrique dans son cœur, la publication déroute.

C’est pourtant une déclaration qui tombe à pic alors que Tesla traverse une période tumultueuse : ventes en baisse, actions en chute libre, boycott dans plusieurs pays et et manifestations contre la marque, et surtout contre son patron. Ce soutien présidentiel va-t-il redorer l’image du constructeur ou au contraire enfoncer davantage Tesla dans la tourmente ?

Que vaut le soutien d’un président pro-pétrole ?

Donald Trump a déclaré sur Truth Social qu’il comptait acheter une Tesla « demain matin ». Il n’a pas précisé s’il achèterait un nouveau Model Y ou plutôt un bon gros Cybertruck, dont les stocks peinent à s’écouler. De toute manière, le président ne conduira jamais ce véhicule, à moins de vouloir faire le show pour les réseaux sociaux.

Message posté par la président Trump sur Truth Social // Source : capture d’écran

C’est un retournement de veste surprenant de la part de celui qui n’a cessé de critiquer les voitures électriques et de défendre l’industrie pétrolière américaine. Dès son retour au pouvoir, il a supprimé tout soutien financier à la voiture électrique, et favorisé au contraire la production des véhicules thermiques. Donald s’est toujours bien gardé de parler de Tesla dans ses discours de campagne.

Mais pour le président Trump, Elon Musk est avant tout une figure de résistance face aux « élites progressistes » et aux « boycotts illégaux » orchestrés selon lui par la gauche radicale. Il faut donc sauver le soldat Elon et « le bébé d’Elon » (Tesla), « un des meilleurs constructeurs automobiles au monde » des manœuvres de leurs opposants politiques.

Trump lors de sa campagne // Source : @realDonaldTrump sur X

La bulle Tesla éclate en bourse

Il faudra certainement bien plus qu’une annonce d’achat d’un véhicule de la part de Donald Trump pour rattraper la situation. Depuis plusieurs semaines, l’action est en chute libre après avoir flambé à l’automne dernier. Le cours de l’action est affecté par des résultats décevants, une baisse des ventes et une défiance croissante des investisseurs. Plusieurs dirigeants de l’entreprise ont aussi commencé à liquider leurs stocks d’actions, ce qui n’arrange rien.

Elon Musk en interview // Source : Capture d’écran Fox News

Si les soutiens inconditionnels d’Elon Musk ont longtemps été les plus visibles et audibles, les opposants commencent à prendre l’ascendant et à se faire entendre. Cela transparaît à travers des signes de boycott sur plusieurs marchés étrangers, tandis que des manifestations et des actes de vandalisme visant ses superchargeurs et showrooms se multiplient. Sans surprise, Elon Musk s’en plaint sur X (Twitter).

Dans ce contexte chaotique, le soutien de Trump pourrait bien accentuer encore plus la polarisation autour de Tesla, éloignant certains clients tout en galvanisant sa base électorale.

Un effet MAGA bénéfique pour Tesla ?

Certains conservateurs pourraient voir cette prise de position d’un bon œil et se ruer sur Tesla par adhésion politique, tandis que d’autres acheteurs, plus progressistes, pourraient s’en détourner définitivement. Déjà, aux États-Unis, de nombreux propriétaires cherchent à revendre leur Tesla sur le marché de l’occasion, mais peinent à trouver preneur en raison des controverses autour de son patron. Ironie du sort : avec cette déclaration, Trump pourrait bien aider ces propriétaires désabusés à revendre leurs véhicules… à des partisans MAGA.

Reste à voir si cette manœuvre suffira à inverser la tendance pour Tesla, notamment en bourse, ou si elle ne fera qu’accentuer son image clivante. Une chose est sûre : vu d’Europe, cet appel patriotique à soutenir Tesla semble surréaliste et peu bénéfique pour la marque hors des frontières américaines.

