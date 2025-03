Lecture Zen Résumer l'article

La SNCF a dévoilé son nouveau TGV M, avec une décoration des wagons revus, tout comme les accessoires à l’intérieur. Bonne nouvelle : il y a dorénavant de l’USB à côté des sièges. Mauvaise nouvelle : ce n’est pas de l’USB-C, mais de l’USB-A.

L’aménagement des nouveaux TGV M semble avoir ravi ses futurs usagers : le monde entier s’accorde à dire que la décoration est superbe. Les équipements aussi évoluent : en plus des prises électriques, les usagers pourront recharger leurs petits appareils grâce à des prises USB. Sauf qu’il ne s’agit pas de l’USB-C, qui a de l’avenir devant lui, mais de l’USB-A.

Pas d’USB-C dans les nouveaux TGV M

Dans sa communication autour de ces nouveaux trains conçus par Alstom, la SNCF met en avant les équipements autour des sièges : tablette, prise, éclairage, accoudoirs, etc. Désormais, chaque siège est équipé de sa propre prise secteur 220 V, pour charger son ordinateur par exemple. Il y a même une nouvelle prise par siège, proposant de l’USB. Pas d’USB-C, mais bien de l’USB-A, plus épais, qu’on trouve depuis des dizaines d’années.

Les sièges du TGV M // Source : SNCF

C’est pourtant précisément la connectique obligatoire sur tous les nouveaux appareils électroniques rechargeables au sein de l’Union européenne. Des derniers iPhone aux écouteurs sans-fil en passant par les claviers et souris sans-fil, tous ont dû abandonner l’USB-A. Quoi qu’il en soit, les premières livraisons sont prévues pour 2026.

Un problème qui n’est pas inhérent à la SNCF : le mois dernier, la RATP présentait le MF19, sa nouvelle rame de métro. Moderne, elle doit remplacer les rames de la ligne 10. Sauf que la RATP a fait le choix de l’USB-A au lieu de l’USB-C.

Il y aura de l’USB-C : Alstom le promet, mais pas pour toutes les rames

Du côté de la SNCF, on nous explique que le TGV M est modulaire et que les équipements sont amenés à évoluer, y compris les technologies. Il s’agit de « briques, qui peuvent facilement être changées pour s’adapter à de futurs standards. » La compagnie sous-entend donc qu’à terme, les ports USB-A seront remplacés par de l’USB-C.

Les nouveaux wagon du TGV M // Source : SNCF

Interrogé lors de la présentation du TGV M, Alstom assure que cela est dû au temps de conception du train : le TGV M a été conçu alors que l’USB-C n’existait pas. Sauf que l’accord entre la SNCF et Alstom a été signé en septembre 2016 et que la conception a été achevée en juillet 2018. Quant à l’USB-C, il avait été introduit dès août 2014 et ses premières intégrations datent de 2015. Il est vrai que l’USB-C a mis du temps à arriver dans nos appareils, néanmoins il semblerait que les études de marché d’Alstom n’aient pas conclu à la nécessité de privilégier cette nouvelle connectique pour parier sur l’avenir.

Le constructeur veut tout de même rassurer la SNCF et les usagers : les ports USB-C seront implantés dans les futures TGV Inoui à partir de la 20ème rame qui sortira de ses usines. Pour le moment, la SNCF a commandé 100 rames à Alstom, sauf qu’avec les délais de fabrication, ce dernier a déjà commencé à fabriquer des sièges. Suffisamment pour équiper 19 rames de TGV M. Alstom assure également qu’à l’avenir, ces rames passeront à l’USB-C, sans indiquer de délai. En 2026, prévoyez des câbles USB-C vers USB-A, mais aussi des câbles USB-C vers USB-C : vous ne saurez pas quelle rame vous emprunterez avant votre départ.

Article mis à jour le 13 mars 2025 à 15h21 : ajout des précisions d’Alstom vis-à-vis de la fabrication des premières rames.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama